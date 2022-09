Come finisce la soap opera Una Vita su Canale 5? Mancano sempre meno puntate al gran finale di sempre e, le anticipazioni sulle ultime puntate, rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti che avrà come protagonista Genoveva Salmeron.

Occhi puntati anche sul ritorno di Leonor che, in questo atteso finale della soap opera spagnola Mediaset, farà il suo ritorno in quartiere dopo un lungo periodo di assenza.

Genoveva si ritrova sul punto di morte: come finisce Una Vita su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce la soap Una vita, rivelano che Genoveva dopo essere stata ferita a morte da suo marito Aurelio, tornato in quartiere dopo aver finto di essere morto, farà un'ultima richiesta al suo fedele Marcelo.

La dark lady di Acacias 38, infatti, chiederà all'uomo di poterle dare una mano per cercare di convincere Felipe a presentarsi da lei un'ultima volta.

Genoveva vuole chiedergli scusa per tutto il male che gli ha fatto nel corso di questi anni, dato che ha provato in tutti i modi a rovinargli l'esistenza, mettendogli i bastoni tra le ruote.

Intanto Felipe, dopo tante sofferenze dovute anche alla sua ex moglie, riuscirà finalmente a dare una svolta importante alla sua vita e lo farà grazie alla dottoressa Dori, che saprà conquistare il suo cuore.

Ramon 'benedice' Lolita e Fidel: come finisce Una Vita

Occhi puntati anche su Lolita e Fidel: le anticipazioni della soap opera rivelano che Ramon si dirà disposto ad accettare una possibile relazione tra la moglie del figlio defunto e l'imprenditore che ha saputo conquistare il suo cuore.

Eppure, nonostante il "via libero" del suocero, Lolita non sarà ancora pronta a gettarsi a capofitto in una nuova relazione.

Spazio anche ad un inaspettato ritorno nel quartiere spagnolo. Nel finale di sempre della soap opera spagnola, Leonor rimetterà piede ad Acacias 38 dopo un lungo periodo di assenza.

Una grande sorpresa per Rosina soprattutto dopo aver scoperto che sua figlia è tornata per restare e non per una semplice visita ai suoi familiari.

Nel finale della soap opera spagnola, Felipe farà un nuovo passo avanti nei confronti di Dori, tanto da essere disposto a lasciare Acacias 38 e trasferirsi con lei a Ginevra, per poter costruire il loro nido d'amore insieme.

Dopo l'atteso finale di Una Vita, potrebbe arrivare Terra Amara alle 14:10

In attesa di vedere le fatidiche ultime puntate di Una Vita su Canale 5, si pensa già a quello che succederà dopo il gran finale della soap opera spagnola.

La fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, infatti, rimarrà scoperta e a tal proposito non si escluda che possa esserci l'arrivo della soap turca Terra Amara, con le nuove puntate in prima visione assoluta, che farebbero da traino a Uomini e donne.