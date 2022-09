Le puntate ad alta tensione di Un posto al sole sembrerebbero non essere ancora terminate. Dopo la morte di Susanna, gli inquilini di Palazzo Palladini saranno scossi da una nuova tragedia. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 19 a venerdì 23 settembre, rivelano che, questa volta, le persone in pericolo saranno Roberto e Marina. Nel frattempo, durante gli episodi, verranno trattate anche le vicende sentimentali di Michele, che continuerà a trascorrere il suo tempo con Fabiana, mentre Viola sarà turbata a causa dei traumi della sparatoria.

Niko e Micaela, invece, saranno ancora sul piede di guerra.

Un posto al sole, anticipazioni al 23/9: Roberto e Marina sono in pericolo

Gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda in televisione dal 19 al 23 settembre, saranno ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sarà un'altra tragedia e gli inquilini di Palazzo Palladini saranno sconvolti. Le indiscrezioni delle nuove puntate della soap partenopea forniscono dettagli maggiori su quanto accadrà ai protagonisti e, in particolar modo, a Roberto e Marina. Gli ex coniugi Ferri, infatti, saranno in pericolo e una persona, al momento ancora ignota, ce l'avrà a morte con loro.

Un posto al sole, puntate al 23/9: la polizia indaga dopo la tragedia accaduta a Palazzo Palladini

Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito alla tragedia che vedrà coinvolti Roberto Ferri e Marina Giordano. Inoltre, non è chiaro ancora se, nella vicenda, possa esserci lo zampino di Lara Martinelli, oppure quello di Lia Longhi.

L'unica cosa certa, attualmente, è che nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a venerdì 23 settembre, la polizia si recherà a Palazzo Palladini, per effettuare le indagini. Le indiscrezioni non fanno sapere se le forze dell'ordine troveranno qualche elemento utile per capire l'identità di chi ha commesso il reato ai danni dei due imprenditori.

Un posto al sole, trame al 23/9: Michele e Fabiana si frequentano

Nel frattempo, durante gli episodi di Un posto al sole dal 19 al 23 settembre, Michele continuerà a trascorrere il suo tempo con Fabiana, mentre Viola inizierà a pensare se tornare a scuola a insegnare. Una volta presa la decisione e tornata dietro la cattedra, la professoressa inizierà a soffrire e a rivivere il dramma della sparatoria e continuerà ad essere traumatizzata dall'accaduto. Nel frattempo, Niko e Micaela continueranno a farsi la guerra per la custodia di Jimmy e l'avvocato Poggi sarà sempre più intenzionato a proseguire la battaglia legale contro la mamma di suo figlio.