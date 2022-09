Quando torna in onda Doc 3 - Nelle tue mani in prima visione assoluta su Rai 1? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi spettatori della serie tv medical con protagonista Luca Argentero, che in questi anni ha registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Tuttavia, secondo quanto rivelato dal protagonista della serie in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, per vedere in onda il terzo capitolo bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che non verrà trasmesso nel corso del 2023, così come era stato annunciato in un primo momento.

Rinviata la messa in onda di Doc 3 - Nelle tue mani su Rai 1

Nel dettaglio, Doc - Nelle tue mani è una delle fiction più amate e seguite dal pubblico di Rai 1 nel corso degli ultimi anni.

Le prime due stagioni hanno registrato un clamoroso boom di ascolti, con una media che è arrivata a sfiorare anche i sette milioni di fedelissimi in prime time e picchi che hanno toccato il 33-34% di share.

Insomma un successo clamoroso per questa fiction che è stata venduta anche in tanti altri Paesi e di cui, al momento, è in corso la scrittura della terza stagione.

Tuttavia per vederla in onda in prima visione su Rai 1 bisognerà attendere ancora un po' di tempo. A svelarlo è stato Luca Argentero, il quale ha confermato che la fiction è rinviata e non sarà più trasmessa nel corso del 2023, così come era stato anticipato in un primo momento.

Luca Argentero svela quando andrà in onda Doc 3 - Nelle tue mani

Inizialmente, infatti, era stato comunicato che nel corso della stagione televisiva 2023 ci sarebbe stato spazio in prime time anche per le nuove puntate della fiction medical, ma così non sarà.

"Doc 3? Non prima del 2024, l'ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime" ha dichiarato Luca Argentero, confermando così che bisognerà aspettare ancora un anno e mezzo per vedere in onda le nuove puntate della terza stagione.

I colpi di scena non mancheranno e al centro delle trame continueranno a esserci le vicende del dottor Andrea Fanti, ormai diventato un volto di punta del piccolo schermo.

Prima di Doc 3, Luca Argentero debutta a Striscia la notizia

Intanto però, in attesa di tornare sul set per la terza stagione di Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero si prepara a tornare in tv con una nuovo progetto professionale.

Da martedì 27 settembre, infatti, sarà il nuovo padrone di casa di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, che condurrà in coppia con Alessandro Siani.

"Ha un tipo di comicità che se vedi un film riconosci subito che l'ha scritto lui" ha svelato Argentero parlando del suo nuovo compagno di viaggio a Striscia la notizia.