Cambio programmazione in casa Rai nel corso dell'autunno 2022. Le novità riguarderanno la messa in onda della fiction Imma Tataranni 2 che, dopo il rinvio della scorsa primavera, tornerà in onda in prime time con un raddoppio che sicuramente non deluderà i fan.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7, che sarà in onda eccezionalmente anche di sabato durante la prima settimana di ottobre.

Imma Tataranni 2 raddoppia in prime time: cambio programmazione Rai autunno 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di questo autunno interesserà in primis la messa in onda di Imma Tataranni 2, la quale tornerà in onda in prima visione assoluta con le nuove puntate della seconda stagione.

L'appuntamento d'esordio della serie con Vanessa Scalera e Alessio Lapice è in programma con un raddoppio che sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi fan.

La fiction, infatti, andrà in onda martedì 27 e giovedì 29 settembre con la quinta e sesta puntata del secondo capitolo in prima visione assoluta.

Un raddoppio che comporterà anche la sfida tra Imma Tataranni 2 e il Grande Fratello Vip 7 che, da quest'anno, andrà in onda di giovedì sera con la doppia puntata settimanale in prime time.

Il Paradiso delle signore 7 anche di sabato: cambio programmazione Rai

Novità anche per quanto riguarda la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 che, nel corso dell'autunno, subirà un po' di cambiamenti in daytime.

La soap opera pomeridiana di Rai 1, ad esempio, il prossimo lunedì 26 settembre non andrà in onda su Rai 1 per lasciare spazio alla diretta del TG1 dedicata ai risultati delle elezioni politiche 2022.

E, per recuperare l'episodio non trasmesso in settimana, ecco che andrà in onda di sabato: la messa in onda è prevista il prossimo 1° ottobre 2022 ma, al momento, non si conosce ancora l'orario di programmazione su Rai 1.

Tra novembre e dicembre, inoltre, la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 subirà delle ulteriori modifiche, dato che il pomeriggio di Rai 1 sarà occupato dalla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022 e ciò comprometterà la regolare messa in onda delle nuove puntate della soap opera.

Slitta il ritorno de L'Eredità: cambio programmazione Rai autunno

Cambiamenti anche nella fascia del preserale di Rai 1, dove quest'anno si assisterà allo slittamento del quiz L'Eredità.

Tradizionalmente la trasmissione condotta da Flavio Insinna tornava in onda verso settembre ma, quest'anno, si è optato per un radicale cambiamento.

E così, quest'anno, il debutto de L'Eredità nella fascia del preserale è stato posticipato al prossimo 31 ottobre: fino a quel giorno proseguirà l'appuntamento con Reazione a catena.