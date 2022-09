Attilio Romita al GFVip 7 sta dimostrando di non avere peli sulla lingua. Parlando con Sara Manfuso, il giornalista ha criticato duramente Giucas Casella per l'atteggiamento avuto lo scorso anno nella casa di Cinecittà. Secondo l'ex mezzobusto del TG1, la scena in cui l'illusionista ha cercato di allungare le mani su due ragazzze (Delia Duran e Lulù Selassié) è stata pessima.

La stoccata del giornalista

Nel corso di una chiacchierata con Sara Manfuso, Attilio Romita ha riservato delle critiche piuttosto dure ad uno dei concorrenti della precedente edizione del Reality Show.

Nel dettaglio, il giornalista ha attaccato Giucas Casella per una doccia fatta con Delia Duran e Lulù Selassié: "Faceva la doccia con due ragazze..." A detta di Romita, la situazione sarebbe andata avanti più del dovuto e l'atteggiamento dell'illusionista non sarebbe stato un bel vedere: "Allungava le mani". Sulla base di quanto visto sul piccolo schermo, Attilio ha tagliato corto: "È stata una cosa molto viscida e brutta".

“UNA COSA VISCIDA BRUTTA DI QUESTO VECCHIO BAVOSO” PER FAVOREEE #gfvip pic.twitter.com/SWl2uExhMo — 𝑒𝓂 𝑔𝒾 (@maledettotewpo) September 21, 2022

Secondo il punto di vista del 69enne di Bari, non è bello vedere un uomo di una certa età che cerca di allungare le mani su due giovani ragazze: "Vedere questo vecchio bavoso, è stata una scena terribile".

La reazione di alcuni utenti

Le parole di Attilio Romita su Giucas Casella non sono passate inosservate.

Il momento in cui il giornalista ha punzecchiato Giucase Casella, è stato ripreso da un telespettatore della diretta h24 ed è finito in rete. Su Twitter, c'è chi si è augurato di vedere Romita nella casa del GFVip 7 per tutti e sei mesi se queste sono le premesse.

Un altro utente ha ironizzato: "Attilio è fuori controllo". C'è chi ha condiviso lo stesso pensiero del 69enne su Casella e chi ha affermato: "Ma come si permette?" Tra i vari utenti, c'è anche chi ha sostenuto che Attilio ha ragione nel commentare negativamente l'atteggiamento di Giucas Casella ma definirlo "vecchio bavoso" è stato un po' troppo esagerato.

Attilio Romita censurato dalla regia

Il giornalista a meno di 24 ore dall'ingresso nella casa di Cinecittà, è stato censurato dalla regia.

Tutto è partito da una chiacchierata tra i concorrenti del GFVip 7: i gieffini si sono ritrovati a commentare le immagini dei funerali della Regina Elisabetta III. Dopo aver preso la parola il 69enne è stato piuttosto critico verso la Famiglia Reale: "Come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana?" Non contento, Romita si è domandato come sia possibile che le persone provino tanto affetto e stima per la Royal Family visto che hanno molti scheletri nell'armadio. Probabilmente, Attilio si riferiva alle vicende di cronaca che hanno coinvolto Andrea.