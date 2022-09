Proseguono gli appuntamenti con la soap tedesca Tempesta d'Amore in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 a partire dalle ore 19:35. Durante gli episodi che verranno trasmessi dal 3 al 9 ottobre, non mancheranno i colpi di scena.

In particolare l'attenzione è posta principalmente su Lia, che sta attraversando un periodo molto difficile. Fortunatamente è circondata da persone che a lei tengono molto e che sono disposte a tutto pur di aiutarla.

Anticipazioni su Tempesta d'Amore: Ariane vede Rosalie e Lia e lo racconta a Robert

Rosalie cerca di aiutare Lia nel trovare un rifugio in una capanna per nascondersi.

Le due donne non si rendono conto che, in realtà, non sono sole, mentre in realtà qualcuno le sta osservando. Si tratta di Ariane, che vede l'intera scena. Quest'ultima va subito a informare Robert del nascondiglio segreto di Lia. L'uomo, allora, preoccupato, va da lei per cercare di convincerla a farsi ricoverare in una struttura psichiatrica. Il suo tentativo non ottiene l'esito desiderato, poiché la giovane donna fugge nuovamente per nascondersi altrove.

Nel frattempo Erik decide di regalare dei biglietti per un parco di animali selvatici a Maja e Florian. I due accettano volentieri e trascorrono una giornata diversa dal solito e piena di emozioni. Anche se la giovane donna non è molto felice per non essere riuscita a fotografare in tempo tutti gli animali.

Dexter arriva in città e va a fare visita ai suoi amici

Intanto, la star hollywoodiana Dexter arriva a Bichlheim e va subito a trovare i suoi amici Alfons e Hildegard. Il giorno seguente, per esercitarsi per una scena pericolosa per un film, l'artista si reca nel bosco in sella al cavallo. Anche Maja e Florian si trovano lì e, poco dopo, fanno una scoperta che li lascia letteralmente di stucco: due si rendono conto che Dexter ha intenzione di accendere un falò proprio nella foresta.

In questo modo rischierebbe di appiccare un incendio potenzialmente disastroso. Pertanto Florian litiga con lui per dissuaderlo dal suo intento: ben presto scoppia una rissa furibonda tra i due uomini.

Intanto Robert è ancora molto preoccupato per Lia e fa anche un sogno strano su di lei. La giovane donna chiede rifugio a Rosalie, anche se Michael cerca di convincerla a sottoporsi a cure psichiatriche volontariamente, pur conscio che ciò non è affatto semplice. Infine Ariane riesce a scoprire anche in questo caso il suo nascondiglio, così si reca personalmente nel fenile per farle un'offerta allettante.