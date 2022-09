Alberto De Pisis è uno dei concorrenti del GFVip 7. Sulla carta, il 30enne risulta essere molto simile a Tommaso Zorzi. Intervenuta a Casa Chi, Giulia Salemi ha rivelato un retroscena legato a De Pisis. Stando a quanto riferito dalla influencer, il suo amico Alberto teme il confronto con il vincitore del Grande Fratello Vip 5. A tal proposito il 30enne milanese non vuole sentire alcun paragone.

Il racconto di Salemi

Giulia Salemi ha partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip in cui c'era Tommaso Zorzi. Inoltre, è molto amica di Alberto De Pisis.

Intervenuta a Casa Chi, la diretta interessata ha raccontato un retroscena sull'attuale concorrente del GFVip 7. Nel dettaglio, Giulia ha fatto notare che Alberto e Tommaso hanno moltissime cose in comune. Per questo motivo il 30enne vorrebbe evitare ogni tipo di confronto: "Si farà conoscere lui stesso perché non vuole che gli altri lo paragonino a Zorzi".

Giulia si è detta sicura che il suo amico riuscirà a scrollarsi di dosso l'ombra di Tommaso. A detta della influencer, il paragone nasce spontaneo perché sono entrambi due personaggi molto simpatici e hanno lo stesso tono di voce. Al tempo stesso, Salemi ha precisato che De Pisis ha delle caratteristiche completamente diverse da Zorzi. Infine, la influencer italo-persiana si è augurata che Alberto all'interno della casa di Cinecittà si lasci andare il prima possibile in modo da farsi conoscere senza filtri.

I punti in comune di Alberto e Tommaso

In realtà, Alberto De Pisis e Tommaso Zorzi hanno moltissimi punti in comune.

Entrambi sono di Milano e hanno più o meno la stessa età. Sul web, De Pisis e Zorzi sono molto seguiti anche perché hanno dimostrato in varie occasioni di non avere peli sulla lingua nel dare dei giudizi. Alberto e Tommaso amano la moda e sono entrambi gay.

Infine, sono entrati nella casa del GFVip 7 single.

Chi è De Pisis?

Alberto De Pisis è nato a Milano e ha 30 anni.

Il nuovo concorrente del GFVip 7, non è affatto conosciuto sul piccolo schermo: il giovane ha preso parte come opinionista solo in alcuni salotti Mediaset, ma non era una presenza fissa. Sebbene l'influencer abbia reso noto di essere gay, nel 2018 è finito al centro del Gossip per una breve relazione con Taylor Mega.

Il giovane è stato anche al centro dello scandalo che coinvolse Iconize: Alberto nel salotto di Barbara d'Urso, disse che l'aggressione di Iconize era falsa e lo aveva informato l'amica Soleil Sorge.

Per quanto riguarda la vita sentimentale dell'attuale gieffino, alla mostra del Cinema di Venezia è stato avvistato in atteggiamenti intimi con Mattia Ferri. Infine, Alberto De Pisis ha moltissime conoscenze famose come Giacomo Urtis, Mariana Rodriguez e Maria Laura Ribas.