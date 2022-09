La convivenza forzata tra i concorrenti del GFVip 7 inizia ad evidenziare i primi problemi. Nella serata di martedì 20 settembre c'è stato uno screzio tra Luca Salatino e Cristina Quaranta. Tutto è partito dalla decisione dello chef di preparare una frittata di pasta con il cibo avanzato la sera, il modo in cui la showgirl ha espresso il suo disappunto però non è piaciuto al 30enne romano.

Il motivo del battibecco

In occasione della prima cena dei "vipponi" del GFVip 7, entrati lunedì 19 settembre, Luca Salatino si è offerto di preparare la cena.

Una volta che tutti i commensali hanno mangiato, lo chef ha proposto di fare una frittata di pasta per il giorno seguente. Lo scopo del concorrente romano era quello di non buttare la pasta avanzata. Cristina Quaranta in disaccordo ha spiegato che non si poteva fare un "pappone" come quello dei cani. Il motivo? La showgirl ha fatto notare che i tipi di pasta avanti erano due: con e senza glutine.

Di conseguenza, l'ex ragazza di Non è la Rai ha cercato di spiegare che non si poteva mischiare la pasta ma andava trovata un'altra soluzione.

La reazione dello chef

Luca non ha gradito il modo in cui Cristina ha espresso la sua opinione. Il diretto interessato ha fatto notare che utilizzare il termine "cani" non era carino nei confronti dei coinquilini della casa più spiata d'Italia.

Sebbene Cristina abbia precisato di non aver voluto offendere nessuno, lo chef è apparso infastidito: "Fate come vi pare". Nel vedere Salatino poco convinto Quaranta ha ribadito la sua posizione: "Era solo per dire che non si mette il glutine con il senza glutine". Inoltre, la showgirl ha sostenuto di essere la prima a non buttare gli avanzi di cibo.

Dal canto suo, lo chef ha lasciato intendere che non c'era altro modo per evitare lo spreco.

In un secondo momento il duo Salatino-Quaranta si è ritrovato a chiarire. Luca non ha nascosto di esserci rimasto male, così come Cristina ha ribadito di non aver mai offeso nessuno. I due coinquilini hanno trovato un punto d'incontro, ma l'ex tronista di Uomini e Donne è stato pungente: "Siamo in 20, non possiamo andare d'accordo con tutti".

Lo screzio si è concluso con un chiarimento da parte di entrambi.

Giovedì 22 settembre: nuovi concorrenti al GFVip 7

A soli due giorni dall'inizio del GFVip 7, alcuni coinquilini hanno già avuto delle incomprensioni: in molti hanno già dimostrato di non avere peli sulla lingua.

Tuttavia, è bene sapere che ai 13 "vipponi" si uniranno altri concorrenti. Dunque, i problemi di convivenza forzata potrebbero diventare ancora più complicati. Tra l'altro il primo gruppo di concorrenti potrebbe avere già trovato le prime simpatie e questo potrebbe diventare motivo di scontro nelle nomination.