Un solo giorno all'interno del Grande Fratello Vip è bastato per assistere alla prima lite tra due inquilini della casa più spiata d'Italia. Il motivo scatenante dello screzio è il cibo, come spesso è accaduto nella storia del famoso reality, ed i concorrenti coinvolti sono il tronista Luca Salatino e l'ex protagonista di Non è la Rai Cristina Quaranta.

Luca Salatino e Cristina Quaranta: lo scontro

Fin dalla prima serata del GF Vip, il 30enne romano ha voluto dimostrare le sue capacità in cucina, preparando i pasti per tutti i suoi inquilini. Al termine della cena di ieri, Luca ha proposto di riutilizzare alcuni avanzi per il giorno successivo, mescolando la pasta con e senza glutine.

A quel punto Cristina è intervenuta abbastanza contrariata rispetto all'idea: "Mica siamo cani!", commento che non è proprio piaciuto all'ex tronista che ha subito ribattuto stizzito dalle parole della donna. La showgirl tenta di giustificarsi aggiustando il tiro: "Era solo per dire che non si mette il glutine con il senza glutine. Ci siamo capiti male". Ma Luca non sembra accettare subito le spiegazioni della concorrente e ribadisce la sua posizione, mostrandosi toccato dalle parole pronunciate: "Fate come vi pare".

Cristina cerca un confronto con Luca

In giardino non si placano le discussioni su quanto accaduto poco prima, e Luca ne parla con Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti. Quest'ultima prova a placare gli animi ed a chiarire ulteriormente le reali intenzioni della Quaranta, spiegando che certamente l'espressione non era stata utilizzata con cattiveria e non aveva alcun significato offensivo verso il ragazzo.

Dall'altra parte, anche Cristina espone la sua posizione agli altri inquilini, precisando di volere il prima possibile un faccia a faccia con Luca per chiarire subito il fraintendimento avuto in precedenza. Non a caso, pochi minuti dopo la donna raggiunge le persone presenti in giardino con la volontà di affrontare nuovamente il discorso con il tronista, il quale però non sembra dello stesso avviso.

Luca e Cristina: il chiarimento

Alla fine il momento dell'atteso chiarimento tra i due arriva, con Luca che depone subito le armi: "Lo so che non era riferito a me", riguardo alla frase che lo aveva fatto innervosire. L'ex protagonista di Non è la Rai ne approfitta per chiarire ancora una volta le sue intenzioni e tentare così di riappacificarsi con il 30enne.

Anche Pamela Prati, altra concorrente di questa edizione di Grande Fratello Vip 7, si impegna nel far riavvicinare i due ed invita Cristina a scusarsi con il compagno. Luca appare finalmente più tranquillo e pronto a ricucire il rapporto con lei: "Siamo in 20, può essere che abbiamo pensieri differenti".