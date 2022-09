Nella serata del 20 settembre è arrivata la notizia della prematura scomparsa di Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha voluto ricordare l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, attraverso un messaggio nelle sue storie Instagram. La dama del parterre over, nella mattinata del 21 settembre, ha condiviso con i suoi follower una fotografia del tatuatore, aggiungendo alcune parole di affetto nei confronti del 35enne. In precedenza, Ludovica Valli aveva condiviso alcuni scatti con il suo ex corteggiatore, rivelando che non lo avrebbe mai dimenticato, al punto che sarebbe rimasto, per sempre, nel suo cuore.

Uomini e Donne: le parole di Gemma Galgani a Manuel Vallicella

Gemma Galgani si è unita ad altri protagonisti e volti noti di Uomini e donne, per esprimere messaggi di affetto per la scomparsa di Manuel Vallicella. L'ex corteggiatore ed ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi aveva partecipato qualche anno fa al programma di Canale 5, mentre la dama torinese cercava l'amore in televisione. Dopo avere appreso della prematura scomparsa del 35enne veneto, Gemma ha pubblicato una storia sul suo account Instagram, con uno scatto di Vallicella, aggiungendo qualche parola in merito al decesso del ragazzo: ''La tua morte inattesa genera uno sconforto indescrivibile''.

Uomini e Donne: la storia Instagram di Gemma Galgani per Manuel Vallicella

Gemma Galgani ha anche aggiunto qualche dettaglio in più su Manuel Vallicella, rivelando un aspetto del carattere dell'ex corteggiatore di Ludovica Valli, che era già stato notato dal pubblico della trasmissione. A tal proposito, la dama torinese ha affermato: ''Ciao ragazzo dall'animo sensibile''.

Ed è proprio la dolcezza del single veneto ad avere colpito Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne, al punto da offrirgli di salire sul trono, dopo la delusione per non essere stato scelto dalla tronista. Purtroppo, però, anche l'esperienza da tronista non era andata a buon fine, perché Vallicella aveva abbandonato la trasmissione, senza riuscire a trovare l'amore in televisione.

Uomini e Donne: Ludovica Valli ricorda Manuel Vallicella

Nella mattinata del 21 settembre, anche Ludovica Valli ha voluto ricordare il suo ex corteggiatore. L'influencer ha pubblicato alcuni scatti, mentre era in compagnia di Manuel, ai tempi di Uomini e Donne, quando la modella era tronista e Vallicella uno dei single che voleva conquistarla. Ludovica ha dichiarato: ''Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci''. Inoltre, Valli ha anche rivelato: ''Rimarrai per sempre nel mio cuore''.