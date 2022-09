Marco Bellavia sembra essere diventato la "vittima" preferita di molti concorrenti del Grande Fratello Vip. Se alcune donne del cast hanno usato parole come "matto" e "pazzo" per descrivere il compagno di viaggio, Giovanni Ciacci è stato più diretto e ne ha chiesto la squalifica per una presunta frase discriminatoria pronunciata durante il momento nomination. Lo stylist non ha reagito bene alle parole con le quali il coinquilino ha giustificato il voto contro di lui.

Aggiornamenti sul Grande Fratello Vip

Marco sembra non andare a genio a parecchi inquilini.

La motivazione che Bellavia ha dato in diretta alla nomination nei confronti di Giovanni, ha scatenato la furente reazione dell'interessato, contrariato perché è stata tirata in ballo la sua sieropositività.

L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha votato per Ciacci dicendosi certo che non sarebbe mai uscito perché ha una bella storia alle spalle, e il riferimento all'infezione che ha contratto pochi anni fa è stato chiaro ma velato.

"Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto, non mi parlare più" ha sbottato lo stylist al termine della puntata del 29 settembre.

Marco ha cercato di spiegarsi e ha chiesto più volte scusa al vippone che si è sentito offeso dalle sue parole, ma nulla è servito per rasserenare gli animi tra le mura di Cinecittà.

L'attacco al protagonista del Grande Fratello Vip

"Mi dispiace, ti chiedo scusa. Non pensavo di aver detto una cosa così grave, perdonami", ha ripetuto più volte Marco a Ciacci che gli inveiva contro.

"Ma quale perdono! Tu devi vergognarti e basta. Se c'è ancora discriminazione è per quelli come te", ha sbottato Giovanni alla fine della diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 29 settembre.

"Perché ho l'hiv sono diverso da voi? Hai detto che non sarei uscito per la mia storia, che invece è come quella di tutti voi. Mandi dei messaggi allucinanti, per questo la televisione non va avanti", ha proseguito lo stilista prima di rifugiarsi in confessionale.

Chi ha seguito il programma su Mediaset Extra fino a tarda notte, ha raccontato che il concorrente dal pizzetto blu ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Bellavia, magari una squalifica per le cose poco delicate che avrebbe detto sulla sua sieropositività, a suo parere usata come scusa per fare una nomination.

Nervi tesi al Grande Fratello Vip

Ciacci non è l'unico a essersela presa con Marco in questi ultimi giorni.

Molte donne del gruppo, ad esempio, si son trovate d'accordo nell'affermare che Bellavia avrebbe problemi psicologici e che il Grande Fratello Vip non sarebbe il posto giusto per lui.

Gegia ha etichettato il coinquilino col termine "pazzo", mentre Elenoire gli ha suggerito velatamente di andare a farsi seguire da qualcuno alla neurodeliri.

I telespettatori si dicono indignati per come la maggior parte dei vipponi stanno trattando il compagno di viaggio, soprattutto perché è stato lui il primo ad ammettere di vivere un periodo difficile e di necessitare dell'aiuto di qualcuno per poterlo superare al meglio.

Il presentatore del reality-show di Canale 5 ha chiarito al pubblico a casa che degli esperti di psicologia analizzeranno dettagliatamente la situazione di Marco e poi decideranno se è il caso che prosegua l'avventura tra le mura di Cinecittà oppure no.

Al momento, sono in pochi a stare vicino a Bellavia e tra questi non figura Pamela Prati, che si è allontanata da lui dopo aver captato i primi segnali di malessere.