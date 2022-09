C’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Colombo. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Gloria è finita in carcere e Stefania ed Ezio hanno fatto di tutto per farla tornare in libertà. Le anticipazioni dei prossimi episodi della fiction di Rai 1 rivelano che Moreau uscirà di prigione e tornerà all’atelier. Nel frattempo, Veronica tenterà di instaurare un rapporto amichevole con la rivale in amore e la inviterà a cena a casa Colombo. Purtroppo, però, durante la serata arriverà una telefonata che turberà gli animi.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Gloria esce dal carcere, Veronica è preoccupata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Gloria uscirà dal carcere grazie al prezioso aiuto di sua figlia Stefania. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che nei prossimi episodi della fiction pomeridiana, Moreau tornerà al negozio di moda e i dipendenti dell’atelier l’accoglieranno con gioia. Nel frattempo, la moglie di Ezio aderirà alle iniziative di beneficenza in favore delle vittime del Vajont. A tal proposito, Gloria userà la cospicua eredità ricevuta dalla sua benefattrice francese per donarla a chi è rimasto coinvolto nella tragedia. Purtroppo, la libertà di Moreau non verrà vista di buon occhio da tutti perché Veronica inizierà a temere la sua rivale in amore e la vicinanza con il suo fidanzato.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Veronica invita a cena Gloria

Per distendere un po’ gli animi, però, Veronica vorrà fare un gesto importante per la moglie del suo compagno. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che la signora Zanatta inviterà Gloria a cena a casa Colombo. L’intento della fidanzata di Ezio sarà quello di essere cordiale con Moreau e nascondere la sua preoccupazione per la sua presenza nella vita del papà di Stefania.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quello che accadrà. Gloria, infatti, accetterà l’invito e andrà a cena a casa di Veronica. Purtroppo, però, la serata a casa Colombo non andrà per il verso giusto.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: una telefonata sconvolge gli equilibri a casa Colombo

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore annunciano un colpo di scena. A tal proposito, durante la cena, a casa Colombo squillerà il telefono. Al momento, però, le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano chi chiamerà la famiglia di Ezio. L’unica cosa certa, attualmente, è che la telefonata sconvolgerà gli equilibri. Non è trapelata, pertanto, nessuna informazione in merito ma, potrebbe essere ipotizzabile che possa trattarsi dell’esito della sentenza della Sacra Rota. I genitori di Stefania, infatti, si erano mossi per annullare il loro matrimonio in modo che Veronica potesse sposare, successivamente, il suo fidanzato.

La chiamata, quindi, potrebbe annunciare che le nozze dei coniugi Colombo non vengano annullate e, questa eventualità, giustificherebbe lo sconvolgimento degli equilibri. Negli anni ’60 esisteva il reato di concubinato e, se così fosse, Zanatta non potrebbe convivere più con il suo compagno. Al momento, però, non c’è nessuna certezza sul contenuto della telefonata.