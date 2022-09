Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato da meno di 48 ore e i concorrenti iniziano ad ambientarsi nella casa e a creare i primi rapporti fra loro.

Se quasi tutti i partecipanti i questa edizione hanno iniziato a interagire tra di loro, a creare dinamiche e a mostrarsi al pubblico, Pamela Prati invece sembrerebbe aver scelto la via dell’isolamento, suscitando però la perplessità degli altri compagni di gioco, tra cui Antonella Fiordalisi.

Pamela Prati fa infuriare Antonella

Pamela Prati è tornata nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, per riscattarsi e mostrare al pubblico italiano una nuova Pamela; più sincera, solare e pronta a riscattarsi dopo un periodo buio.

Tuttavia, l’atteggiamento assunto dalla showgirl, sembra non piacere ad alcuni inquilini di Cinecittà e tra questi vi è anche Antonella Fiordalisi. La donna, accortasi della reticenza della showgirl, si è sfogata con l’altra parte del gruppo, ammettendo di essere infastidita. La concorrente ha rivelato: “Io non la giudico per il casino che ha fatto fuori, io la giudico perchè qui dentro non si integra e non interagisce con noi! Lei fa così, mi ricordo che aveva già fatto un altro Grande Fratello e stava sempre da sola, gli altri non devono dire che sta con noi, perchè non è assolutamente vero”. A dar ragione allo sfogo di Antonella è stata anche Sara, la quale ha dato ragione e ha confessato di aver provato ad interagire con Pamela, ma di aver poi smesso dopo aver visto che, la diretta interessata, non era intenzionata a parlare con lei.

Le parole della Prati in merito alla sua esperienza al GF

Tuttavia l’ex star del Bagaglino, confidandosi con alcune persone all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di aver preso molto bene questa esperienza e di sentirsi a suo agio. Pamela ha spiegato di essere felice e che, a differenza della scorsa volta, si sente felice e più leggera.

La concorrente ha anche detto: “La scorsa volta mi sentivo soffocare dopo solo due ore. Mi infastidiva tutto, anche la voce della conduttrice che, pensandoci dopo, è stata anche fin troppo buona con me. Ilary, che carina”.Pamela ha poi dichiarato però di aver paura che in casa possano entrare per lei due persone scomode, e si è detta convinta che una tra queste persone, farà probabilmente il suo ingresso in casa pronta a tirar fuori delle questioni passate.

Lei ha concluso augurandosi che gli autori la possano ascoltare e non far entrare in casa questo soggetto, della quale però non ha mai rivelato il nome. Tuttavia possiamo intuire che si potrebbe trattare di Eleonora Michelazzo, per riportare alla pagina del Gossip la questione di Mark Caltagirone.