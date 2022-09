Tra le protagoniste della prima puntata del Grande Fratello Vip, c'è senz'altro Giulia Salemi, che quest'anno gestirà la parte social del programma. Di recente, l'influencer è stata ospite di Casa Chi, dove ha detto la sua opinione su alcuni concorrenti della casa di Cinecittà tra cui Elenoire Ferruzzi, Antonino Spinalbanese e Ginevra Lamborghini.

Grande Fratello Vip: Giulia Salemi approva Elenoire, Patrizia e Pamela

A poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è intervenuta a Casa Chi per commentare la prima puntata del Reality Show, andata in onda lunedì 19 settembre su Canale 5.

L'influencer, che quest'anno gestirà la parte social del reality show, ha detto la sua opinione sui concorrenti della settima stagione.

In dettaglio, l'italopersiana ha affermato che alcuni gieffini non hanno avuto riscontri su Twitter, visto che le loro presentazioni hanno deluso come Antonino Spinalbanese, Luca Salatino e Antonella Fiordelisi a differenza di Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti, dove tutti gli utenti si sono dimostrati pazzi di loro.

In merito a ciò, Giulia ha rivelato i nomi delle sue vippone preferite, dichiarando in questo modo: "Io spero che Eleonoire non dica cose da squalifica, lei è da finale, anche Patrizia e Pamela.

Su questo trio confido molto."

L'influencer spera che Antonino Spinalbanese riscopra l'amore con Ginevra Lamborghini

A Casa Chi, Giulia Salemi si è soffermata molto su Antonino Spinalbanese, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marie, adesso concorrente del Gf Vip. Nonostante la presentazione deludente, l'influencer ha rivelato che l'ex parrucchiere potrebbe riscoprire l'amore con Ginevra Lamborghini, visto che si sono già intrattenuti a parlare fino alle 6 del mattino.

In merito a ciò, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha sentenziato: "Un po' di account sottolineano che potrebbe nascere una coppia".

Salemi dice la sua sul paragone social tra Alberto De Pisis e Tommaso Zorzi

Durante la chiacchierata, l'influencer italopersiana ha detto che quest'anno non ci sarebbe nessun 'bono' all'interno della casa.

La donna, infatti, ha confidato: "A me manca il bono vero, il bono da battaglia, tipo Pierpaolo Pretelli".

Infine, Giulia ha espresso la sua opinione sul paragone fatto sui social tra Alberto De Pisis e Tommaso Zorzi. L'ex gieffina ha spiegato che i due concorrenti hanno caratteristiche differenti, aggiungendo in questo modo: "Alberto ha una storia differente e si farà conoscere per quello che è realmente". Infine, Salemi ha augurato all'influencer di lasciarsi andare. Il ragazzo seguirà il consiglio dell'amica? Non ci resta che attendere le prossime puntate del Gf Vip, in onda ogni lunedì e giovedì su Canale 5.