L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 torna nella settimana 26-30 settembre 2022 con nuove puntate inedite che si preannunciano dense di sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Gemma che, dopo essere rientrata in città, proverà in tutti i modi a riallacciare i rapporti con la sorellastra Stefania.

Intanto Clara verrà fatta fuori dal negozio mentre Vittorio cercherà in tutti i modi di riprendere in mano il grande magazzino in assoluta autonomia, sbarazzandosi così della contessa Adelaide.

Gemma vicina a Stefania: anticipazioni Il Paradiso 7 al 30 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 trasmesse nel corso della settimana 26-30 settembre 2022, rivelano che Gemma riuscirà ad avere un confronto con Stefania: quest'ultima sembrerà aver messo da parte l'ascia da guerra nei confronti della ragazza, nonostante tutto quello che c'è stato tra di loro e la sofferenza provata.

Come se non bastasse, Gemma si ritroverà ad avere anche un nuovo confronto con il suo ex fidanzato Marco, oramai uscito allo scoperto definitivamente con la sua nuova fiamma Stefania.

Spazio anche al ritorno in scena di Alfredo: il ragazzo ricomparirà di nuovo al Paradiso perché intende riallacciare i rapporti con Irene.

Peccato, però, che la nuova capocommessa del negozio non abbia alcuna intenzione di tornare a fidarsi di lui.

Clara viene licenziata: anticipazioni Il Paradiso 7 dal 26 al 30 settembre

E poi ancora, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana 26-30 settembre 2022 rivelano che Irene dopo aver assistito al modo di lavorare di Clara, prenderà una drastica decisione.

La capocommessa del negozio farà licenziare Clara, perché ritiene che non abbia la stoffa per svolgere al meglio il ruolo di venere all'interno del negozio capitanato da Vittorio e Adelaide.

Un duro colpo per Clara ma anche per suo zio Don Saverio: proprio quest'ultimo deciderà di rivolgersi a Vittorio per chiedergli una seconda possibilità, con la speranza che sua nipote possa essere nuovamente introdotta nello staff delle veneri.

Vittorio vuole far fuori la contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 settembre

Intanto Vittorio Conti si ritroverà a dover gestire il clima sempre più ingarbugliato che si respirerà all'interno del negozio dopo l'arrivo della contessa.

Adelaide, infatti, ha scatenato una vera e propria bufera tra i vari dipendenti ma, dopo le ultime mosse azzardate, comincerà a valutare la decisione di fare un passo indietro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 al 30 settembre rivelano che la contessa vorrebbe rinunciare alle quote del negozio: una notizia che renderà entusiasta Vittorio Conti, il quale si impegnerà subito per cercare di compararle al più presto e riprendere in mano interamente le redini della società.