Cosa succede nella puntata di Uomini e donne del 21 settembre 2022? Le anticipazioni sul seguitissimo talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per la presentazione ufficiale delle due nuove troniste che da quest'anno si metteranno in gioco per cercare il loro principe azzurro.

Spazio anche alle novità legate alla coppia formata da Ida e Riccardo: terminata l'estate, i due si ritroveranno insieme nello studio del talk show di Canale 5 e non mancheranno le scintille.

Anticipazioni nuova puntata Uomini e donne del 21 settembre 2022: arriva Federica sul trono

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 21 settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per la presentazione delle due nuove troniste di questa edizione.

La prima è un volto ben noto al pubblico del talk show di Maria De Filippi: trattasi della giovane Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che torna in trasmissione dopo la delusione ricevuta dall'ex tronista ligure.

La presenza di Federica non passerà affatto inosservata: all'epoca del suo percorso da corteggiatrice, la ragazza si ritrovò più volte in rotta di collisione con Tina Cipollari.

Tra le due non sono mancate scintille e non mancheranno neppure nel corso di queste nuove puntate, dove Federica vestirà un ruolo inedito.

Riccardo si fa avanti per Federica: anticipazioni Uomini e donne 21 settembre

Come se non bastasse poi, Federica attirerà fin dal primo momento l'attenzione di Riccardo Guarnieri, volto storico del trono over, il quale ammetterà di essere intenzionato a mettersi in gioco per la nuova tronista.

La seconda tronista di questa edizione, invece, si chiama Lavinia e arriva da Roma: anche lei, qualche anno fa, aveva già partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatrice.

Spazio anche alle nuove vicende del trono over, dopo aver assistito al rientro in studio di Gemma Galgani, si tornerà a parlare anche della sua "amica del cuore", Ida Platano.

Ida e Riccardo litigano in studio: anticipazioni Uomini e donne 21/09

Ida sarà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Riccardo Guarnieri, dato che nel corso dell'estate il cavaliere ha provato a ricontattare di nuovo la sua ex fidanzata, nonostante l'addio che c'era stato in trasmissione.

Tra Ida e Riccardo scatterà subito il primo litigio in studio: i due si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti e ciò non farà altro che confermare il fatto che i due, ormai, non sono più fatti per stare insieme.

Insomma un nuovo appuntamento decisamente imperdibile per tutti gli appassionati di Uomini e donne che, questo pomeriggio, hanno seguito e commentato la puntata d'esordio della nuova stagione con grande interesse e partecipazione sui vari social.