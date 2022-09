Il Paradiso delle Signore 7 comincerà lunedì 12 settembre alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana, creata da Giannandrea Pecorelli, per le puntate dal 12 al 16 settembre rivelano che Roberto Landi (Filippo Scarafia) incontrerà fortuitamente Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e metterà subito al corrente Ezio Colombo (Massimo Poggio). La cavallerizza del Circolo era stata spedita in convento per punizione dalla madre Veronica (Valentina Bartolo) ma tornerà in gran segreto nel capoluogo lombardo e, dopo essere stata riportata a casa dal patrigno, parrà aver capito gli errori commessi in passato.

Aiutata anche da Don Saverio (Andrea Lolli) durante l'estate, la giovane Zanatta ha aiutato un bimbo a trovare una famiglia affidataria. L'ossessione di Gemma nei riguardi dell'ex fidanzato, però, potrebbe essere rimasta immutata e la ragazza potrebbe chiedere alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) di aiutarla a tornare insieme a Marco (Moisè Curia).

Adelaide potrebbe boicottare la festa di fidanzamento tra Stefania e Marco

Gli episodi iniziali dell'amata soap nostrana vedranno Adelaide più vendicativa, gelosa e subdola che mai, quasi come se gli autori volessero suggerirci che sarà lei la prossima ''dark lady''. Marco, infatti, chiederà alla zia di parlare col direttore della prigione dov'è incarcerata Gloria Moreau (Lara Komar) per convincerlo a concedere un permesso d'uscita alla madre di Stefania (Grace Ambrose), in onore della loro festa di fidanzamento.

L'arguta Di Sant'Erasmo, però, parlerà sì col direttore del carcere ma soltanto per assicurarsi che l'ex capocommessa non presenzi all'evento al quale tiene tanto il nipote. Trucchetto che verrà prontamente scoperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il quale a sua volta ricatterà la cognata costringendola a riaccogliere Flora Ravasi (Lucrezia Massari) al Paradiso.

Adelaide, nonostante il permesso d'uscita concordato a Gloria, potrebbe non rassegnarsi e provare a boicottare ugualmente il fidanzamento ufficiale tra Marco e Stefania.

Gemma potrebbe chiedere ad Adelaide di aiutarla a tornare assieme a Marco

Malgrado l'apparente redenzione di Gemma a seguito di un'estate trascorsa in convento, è probabile che la giovane non abbia comunque dimenticato il rampollo di casa Di Sant'Erasmo.

Essendo a conoscenza che l'ex fidanzato e la sorellastra si fidanzeranno ufficialmente a giorni, Zanatta junior potrebbe chiedere ad Adelaide di aiutarla a tornare assieme a Marco.

La contessa non è mai parsa entusiasta di Stefania e potrebbe accettare di buon grado tale richiesta di Gemma.