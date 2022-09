Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 nella giornata del 14 settembre 2022. Dopo l'esordio di lunedì, arriverà già un primo stop per la soap italiana con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, osserverà già un primo giorno di stop.

Il motivo ha a che fare con la messa in onda di uno speciale del Tg 1 che, nel corso del pomeriggio, seguirà l'arrivo del feretro della Regina Elisabetta II d'Inghilterra a Londra.

Si ferma Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione 14 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 si verificherà questo mercoledì 14 settembre 2022.

Gli spettatori che alle 16:05 circa, si collegheranno su Rai 1 per seguire il nuovo episodio di questa stagione, rimarranno profondamente delusi.

Eccezionalmente per la giornata di mercoledì, la programmazione della rete ammiraglia Rai subirà delle sostanziali modifiche nel palinsesto del pomeriggio.

Subito dopo l'edizione del Tg1 delle 13:30 ci sarà spazio per una puntata breve di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone, che sarà trasmesso fino alle 15:00 circa.

Salta la puntata de Il Paradiso delle signore del 14 settembre

A seguire, poi, dalle ore 15 ci sarà spazio per uno speciale del Tg1 dedicato alla Regina Elisabetta II. Il notiziario seguirà in diretta televisiva l'arrivo del feretro della Regina a Londra, con il conseguente corteo per le strade della città.

Tale evento porterà a una variazione sostanziale della programmazione della rete ammiraglia Rai e a farne le spese sarà la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera con Roberto Farnesi, eccezionalmente per la giornata del 14 settembre, non andrà in onda: la puntata prevista salta e, al momento, non si sa ancora se verrà recuperata nel corso della settimana oppure no.

Di sicuro, però, gli spettatori ritroveranno di nuovo tutti i protagonisti del celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, nel corso della giornata del 15 settembre, nel consueto slot orario che va dalle 16:05 alle 17 circa.

Non solo Il Paradiso delle signore 7: si ferma anche Un altro domani su Canale 5

A subire delle modifiche sarà anche la programmazione di Canale 5 del 14 settembre, dato che pure il Tg5 realizzerà uno speciale per seguire in diretta l'arrivo del feretro della Regina Elisabetta II a Londra.

L'appuntamento, anche in questo caso, è fissato per le ore 15 e di conseguenza prenderà il posto della soap Un altro domani che, questo mercoledì non andrà in onda, proprio come accadrà a Il Paradiso 7.

Confermata, invece, la messa in onda della soap turca Terra Amara nella fascia oraria delle 16:30 circa.