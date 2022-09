Chiara Baschetti, attrice e modella cesenate, è stata intervistata nei giorni scorsi dal settimanale "Di Più Tv" e ha parlato del suo personaggio, da poco arrivato ne Il Paradiso delle Signore: Matilde Frigerio. La donna verrà accolta con gioia e inizierà a lavorare al grande magazzino, dove incontrerà l'affascinante Vittorio Conti.

Riguardo al suo arrivo nella soap opera milanese, Chiara Baschetti ha confessato: "Il Paradiso delle Signore è arrivato nella mia vita con la rapidità di un treno in corsa. Da quando sono stata selezionata per il ruolo di Matilde al mio arrivo sul set è passata solo una settimana".

Chiara Baschetti: 'Matilde è una ribelle, mi piace molto per questo'

Chiara Baschetti ha parlato del suo personaggio, Matilde Frigerio, e ha dichiarato: "Mi sono affidata ai grandi professionisti che ci lavorano e osservandoli ho imparato come si parlava, pensava e ci si muoveva a quei tempi. In questo mi ha aiutato il mio passato da modella, che mi ha insegnato l'eleganza, un tratto importante visto che Matilde è una donna dell'alta società. È anche una ribelle, mi piace molto per questo e spero piaccia anche ai telespettatori".

Poi ha aggiunto: "Il mio personaggio si chiama Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, è la moglie di Tancredi e la cognata di Marco, i nipoti della Contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Ed è proprio grazie ad Adelaide che Matilde arriva al Paradiso delle Signore".

Il Paradiso 7, Baschetti: 'Matilde se ne va di casa, un gesto impensabile all'epoca'

Chiara Baschetti, sempre durante l'intervista, ha parlato del rapporto tra Matilde Frigerio il suo personaggio, e la contessa Adelaide, riguardo a ciò ha dichiarato: "Adelaide accoglie Matilde a casa sua in un momento di crisi con Tancredi.

Matilde è delusa da lui perché non ha mantenuto le promesse fatte (...) Le mette i bastoni tra le ruote, perché la vuole a casa, a fare da soprammobile. Questa situazione opprime Matilde e la fa soffrire, ma alla fine la spinge a ribellarsi perché crede nell'emancipazione femminile e nella parità tra i sessi".

Inoltre, l'attrice cesenate ha parlato della ribellione attuata da Matilde nei confronti di suo marito Tancredi: "Matilde se ne va di casa, un gesto raro, impensabile all'epoca.

Va a vivere con Adelaide, che è diventata socia alla pari di Vittorio Conti al Paradiso delle Signore e inizia a lavorare con lei al grande magazzino".

Spoiler Il Paradiso delle Signore 7: 'Ci sarà uno sviluppo importante della storia'

Chiara Baschetti ha parlato del rapporto che il suo personaggio instaura, sin da subito, con Vittorio Conti e ha rivelato: 'Con Vittorio scocca subito una scintilla, un'empatia caratteriale".

Poi ha aggiunto: "Posso solo dire che ci sarà uno sviluppo importante della storia. Sicuramente Matilde intende essere fedele a Tancredi, l'uomo che ha scelto e ha sposato. Lui, però, si è rivelato molto diverso da quel che aveva dimostrato, quindi le cose possono anche cambiare.

Matilde desidera l'indipendenza, un lavoro, ma vuole anche un amore senza compromessi, alla pari e anche dei figli".

Baschetti: 'Io e Matilde abbiamo tantissimo in comune, sicuramente la determinazione'

L'attrice cesenate, inoltre, ha parlato dei punti in comune con il suo personaggio e ha confessato: "Io e Matilde abbiamo tantissimo in comune, sicuramente la determinazione e siamo entrambi fumantine, non digeriamo le ingiustizie. Matilde è una donna che non si fa mettere i piedi in testa. Sa incassare con grazia, ma quando è necessario reagisce. In questo siamo molto simili".

Alla fine dell'intervista, Chiara Baschetti ha confessato i suoi sogni nel cassetto: "Il sogno più grande che ho in questo momento è trovare me stessa, quella parte vera di me che non scende a compromessi, che non si sente costretta a vivere di maschere, di condizionamenti sociali.

Quando ho iniziato a fare la modella ero una ragazzina estremamente fragile. Sono uscita di casa a 15 anni. Ho iniziato a vivere a Milano, poi a Parigi e a New York. Ho creato delle maschere per proteggermi. Oggi il mio obiettivo è di spogliarmi delle gabbie che ho costruito".