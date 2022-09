Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Giannandrea Pecorelli, per le puntate che verranno trasmesse mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, svelano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) chiamerà la madre Veronica (Valentina Bartolo) per dirle di voler tornare a casa dal convento. Maria Puglisi (Chiara Russo), intanto, tornerà a Milano e verrà accolta con grande entusiasmo da tutto Il Paradiso delle Signore, nel frattempo Roberto Landi (Filippo Scarafia) incontrerà per caso la cavallerizza del Circolo e metterà al corrente Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Stefania (Grace Ambrose), in ultimo, si augurerà che la mamma Gloria Moreau (Lara Komar) possa essere presente alla sua festa di fidanzamento con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), mentre la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) annuncerà le dimissioni di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) come stilista dell'atelier.

Veronica riceverà una telefonata dalla figlia Gemma

Le trame della fiction daily per gli episodi di mercoledì 14 e giovedì 15 settembre raccontano che Gemma farà una chiamata alla mamma Veronica manifestandole l'intenzione di voler tornare a casa dal convento.

La signora Zanatta crederà che i tempi per un rientro non siano ancora maturi. La cavallerizza del Circolo, però, mentirà al genitore, in quanto è già rientrata a Milano da qualche tempo in gran segreto.

Dopo il ritorno di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) dalla Svizzera, sarà il turno di tornare all'ovile anche per Maria Puglisi (Chiara Russo). La giovane sarta, dopo la parentesi capitolina, rimetterà piede nella boutique sfoggiando un look invidiabile e un'eleganza non passerà inosservata a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Agnese Amato (Antonella Attili), successivamente, verrà riammessa al lavoro ma, nonostante le rassicurazioni di Vittorio e il ritorno della "spalla" Maria, avrà una discussione accesa con Adelaide.

Flora si dimetterà dal ruolo di stilista del Paradiso

Gli spoiler della soap opera per le puntate del 14 e 15 settembre evidenziano che Flora si renderà conto che il nervosismo in atelier è figlio anche degli scontri tra lei e la contessa, quindi deciderà di dimettersi dal ruolo di stilista.

Roberto, intanto, incontrerà fortuitamente Gemma e metterà al corrente Teresio, così quest'ultimo sceglierà di riportare la ragazza a casa Colombo.

Tale scelta non verrà affatto gradita da Veronica, nonostante Ezio tenterà di convincere la compagna a dare una seconda chance alla giovane Zanatta.

A breve nel capoluogo lombardo giungerà anche la piccola Irene (Samia Simeoni), e la famiglia Amato dovrà adattarsi alle esigenze della bimba e organizzarsi al meglio per prendersene cura.

Adelaide, infine, annuncerà le dimissioni di Flora come stilista, ma il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) non accetterà la scelta della sua amata e inizierà a pensare a come far cambiare idea alla cognata a tal proposito.