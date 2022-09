Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda nella settimana 19-23 settembre 2022 su Rai 1, saranno caratterizzate dal ritorno stabile di Gemma, la quale rimetterà piede a Milano dopo un'estate trascorsa in un convento.

Intanto Agnese prenderà una decisione che la porterà per un po' di tempo lontana da Milano e dai suoi affetti mentre Marcello, dopo un'intera estate trascorsa in Svizzera, tornerà in città e continuerà ad avere un solo chiodo fisso: Ludovica Brancia.

Agnese va da sua figlia Tina: anticipazioni Il Paradiso, 19-23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma nella settimana 19-23 settembre 2022, rivelano che Agnese riceverà una telefonata da sua figlia Tina, la quale annuncerà di essere rimasta incinta.

La giovane Amato è in dolce attesa anche se, i medici, le hanno consigliato di stare strettamente a riposo nei primi mesi della gravidanza e di non fare troppi sforzi, così da non compromettere la salute del bambino che porta in grembo.

Una rivelazione che spingerà mamma Agnese a prendere una decisione importante: la donna deciderà di lasciare per un po' di tempo la sua famiglia milanese e il suo incarico all'interno del negozio, per poter stare al fianco di sua figlia Tina e assisterla in questa fase delicata della gravidanza.

Il ritorno di Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 al 23 settembre

Occhi puntati anche su Matilde che, dopo aver ascoltato le richieste di Adelaide, prenderà una decisione inaspettata. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 23 settembre 2022 rivelano che la donna intende fermarsi a Milano per dare una mano alla contessa nella gestione del grande magazzino.

Tuttavia, a turbare la serenità di Matilde, sarà il comportamento di suo marito Tancredi, che finirà per metterla in crisi.

Spazio anche al ritorno di Marcello che, per tutta l'estate, si è trasferito in Svizzera dove ha studiato economia e finanza.

In queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marcello tornerà a Milano e dimostrerà di essere molto cambiato ma non nell'amore per Ludovica.

Gemma cambia vita: anticipazioni Il Paradiso 7 dal 19 al 23 settembre

Purtroppo, però, le loro vite hanno intrapreso due strade differenti e Marcello non può fare altro che leggere le novità che riguardano la sua amata dai giornali di cronaca rosa.

Occhi puntati anche su Gemma: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 19-23 settembre, rivelano che dopo essere ritornata a casa, la figlia di Veronica intende dare una svolta importante alla sua vita.

Per prima cosa vuole scusarsi con la sorellastra Stefania e, al tempo stesso, intende andare via dal grande magazzino, perché sente di non essere più benaccetta tra le Veneri.