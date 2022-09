La settima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, ambientata nella Milano degli anni Sessanta, si preannuncia ricca di intrighi, colpi di scena e storie d'amore in grado di movimentare il daytime pomeridiano di Rai 1. Nell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 13 settembre 2022, la sarta Agnese Amato (Antonella Attili) dimostrerà di non essere affatto pentita dopo aver dato le dimissioni dal Paradiso, dato che non sarà disposta a rimettere piede nell'atelier. Infatti la donna non vorrà tornare ad avere a che fare con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 13/09: Agnese non vuole tornare a lavorare al circolo

Nella seconda puntata dello sceneggiato in programmazione su Rai 1 martedì 13 settembre, come di consueto dalle 15:55 alle 16:45 circa, al grande magazzino milanese si continuerà a parlare del licenziamento inaspettato della sarta Agnese. Quest’ultima sembrerà irremovibile nella scelta presa, in quanto sarà stufa di essere trattata male da Adelaide. A cercare di far ragionare la contessa sul suo atteggiamento scorretto ci penseranno suo nipote Marco (Moisé Curia) e il cognato Umberto (Roberto Farnesi), con l’obiettivo di riuscire a far sparire la tensione che continuerà a esserci tra le mura dell'atelier.

Intanto la signora Amato non cambierà affatto idea.

Nel contempo non mancheranno i litigi anche tra la capo commessa Irene (Francesca Del Fa) e Clara (Elvira Camarrone). La sostituta di Gloria (Lara Komar), infatti, dimostrerà di non avere simpatia per la nuova venere.

Vittorio tranquillizza la signora Amato, Stefania e Marco preparano la loro festa di fidanzamento

Successivamente la stilista Flora (Lucrezia Massari), Anna (Giulia Vecchio) e Roberto (Filippo Scarafia) uniranno le loro forze per capire cosa potrebbero fare per rimediare ai danni fatti dalla contessa. Agnese, dopo essere rimasta disoccupata, si sfogherà con Armando (Pietro Genuardi).

S far tirare un sospiro di sollievo alla sarta ci penserà il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), presentandosi nella dimora della donna dopo essere tornato da New York.

Per concludere saranno in corso i preparativi per la festa di fidanzamento di Stefania (Grace Ambrose) e Marco. Quest’ultimo, per rendere felice la sua amata, chiederà alla zia Adelaide di intercedere col direttore del carcere per far uscire Gloria la sera in cui si terrà l’importante evento organizzato al Circolo.