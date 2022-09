Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per l'autunno 2022, segnalano che non ci sarà spazio per Barbara D'Urso nella prestigiosa fascia del prime time.

La conduttrice di Pomeriggio 5 non tornerà (almeno per il momento) ad occupare lo slot della prima serata dove, invece, ci sarà spazio per l'attesissimo ritorno di Can Yaman, il divo turco del momento protagonista di una nuova fiction composta da sei prime serate.

Barbara d'Urso fuori dal prime time: palinsesti Mediaset autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per l'autunno 2022 rivelano che in prima serata non ci sarà spazio per nuovi programmi affidati a Barbara d'Urso.

La conduttrice, dal 5 settembre 2022, tornerà in onda nel daytime feriale di Canale 5 con la quindicesima edizione di Pomeriggio 5, al momento, questo sarà il suo unico impegno della stagione televisiva.

A differenza di Maria De Filippi, la presentatrice partenopea manterrà il solo impegno quotidiano con il talk show che mescola attualità, cronaca e spettacolo, in onda dalle 17:25 alle 18:40 circa.

Una nuova edizione de La Pupa e il Secchione non è prevista nella fascia di prime time di Italia 1, così come in autunno non ci sarà spazio per nuovi show sulla rete ammiraglia Mediaset.

Confermato Can Yaman: palinsesti Mediaset autunno 2022

Situazione differente, invece, per il divo turco Can Yaman che in autunno tornerà a "prendersi la scena" del prime time su Canale 5.

Dopo un periodo di assenza in daytime e prima serata, ecco che Can Yaman riapparirà sulla rete ammiraglia del Biscione con la fiction "Viola come il mare".

Si tratta di un progetto nuovo che lo vedrà recitare per la prima volta in italiano: al suo fianco in questa avventura ci sarà l'attrice Francesca Chillemi, già volto di punta di diverse fiction Rai di successo, tra cui Che Dio ci aiuti 7.

Proprio in queste ore, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno presentato questa nuova fiction alla Mostra del Cinema di Venezia e, sui social, l'attore ha svelato anche la data d'esordio di Viola come il mare.

La serie debutterà il prossimo venerdì 30 settembre in prime time e dovrà vedersela contro il ritorno di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Doppia puntata per Grande Fratello Vip 7: palinsesti Mediaset autunno

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini.

Anche quest'anno è previsto un doppio appuntamento in prime time su Canale 5 anche se cambieranno i giorni di messa in onda.

Il GF Vip, infatti, andrà in onda di lunedì e giovedì sera, abbandonando così la serata del venerdì che passerà nelle mani di Can Yaman.

In prime time spazio anche al ritorno di Pio e Amedeo: i due saranno protagonisti della nuova edizione di Emigratis, in onda al mercoledì sera.