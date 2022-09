La settima stagione de Il Paradiso delle Signore sta riscuotendo, come da attesa, grande successo tra il pubblico di Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntante della soap, che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, rivelano che non mancheranno le sorprese. Il libro scritto da Stefania farà emozionare tantissimi lettori a tal punto da richiamare l'interesse della Rai che si recherà al grande magazzino per intervistare la figlia di Ezio. Matilde si insedierà pian piano all'interno dell'atelier facendo tremare Flora e Umberto. Grazie all'intervista della signorina Colombo, Gloria verrà scagionata. La fidanzata di Marco potrà finalmente trascorrere del tempo con la madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Conti in crisi

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 3 al 7 ottobre 2022, Vittorio proverà tanta amarezza per non essere riuscito a riprendersi la sua attività. L'ex marito di Marta si sentirà sconfitto dalla contessa e da Matilde che nel frattempo si presenterà a tutto lo staff dell'atelier milanese come vice di Adelaide. Nel frattempo a casa Colombo, Veronica temerà che Ezio dimentichi il giorno del loro anniversario. Preoccupata per l'incolumità del suo rapporto, Zanatta si confiderà con la figlia Gemma che non perderà l'occasione per rincuorarla.

Desideroso di far felice la sua amata Anna, Salvatore deciderà di prendere parte ad una gara con lo scopo di vincere dei biglietti per una crociera.

Il titolare della Caffetteria chiederà così alla signorina Cipriani di prendere lezioni di twist da lei. La capo commessa dell'atelier accetterà ma durante le prove si infortunerà.

Veronica sorpresa da Ezio

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso, in onda dal 3 al 7/10, rivelano nel dettaglio che grazie all'aiuto delle figlie, Ezio organizzerà una sorpresa a Veronica in occasione del loro anniversario.

La madre di Gemma intanto pregherà affinchè le nozze tra il signor Colombo e Gloria vengano annullate il prima possibile. Intanto Stefania riceverà una notizia del tutto inaspettata: un telegramma annuncerà che Gloria verrà presto scarcerata. Nel frattempo a villa Guarnieri busserà alla porta Marcello: l'ex fidanzato di Ludovica chiederà aiuto alla contessa per effettuare la tanto attesa scalata nell'alta società.

Grazie l'intercessione di Adelaide infatti, il giovane Barbieri riceverà un nuovo impiego affianco ad uno dei più illustri banchieri d’Italia.

La presenza sempre più frequente di Matilde all'interno del negozio metterà alle strette Flora. Lo scopo della nipote della contessa però sarà quello di conquistare la fiducia di Conti.