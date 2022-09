Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si preannunciano ricche di novità e colpi di scena che riguarderanno la famiglia Colombo. Stefania otterrà sempre più visibilità e le vicende di Gloria diventeranno un caso nazionale. A tal proposito, le anticipazioni dei nuovi episodi della fiction rivelano che la giovane Colombo continuerà a combattere per fare in modo che sua mamma esca dal carcere. Nel dettaglio, una troupe Rai arriverà all'atelier per intervistare la giornalista. Successivamente, la figlia di Ezio riceverà un telegramma che la informerà che la capocommessa ha ricevuto la grazia e potrà tornare in libertà.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Stefania viene intervistata da una troupe Rai

L'estate del 1963 è stata impegnativa per Stefania. La giovane Colombo ha trascorso i mesi di vacanza, scrivendo un libro, nel quale ha raccontato la vicenda di sua mamma, incarcerata per una legge ingiusta e un reato commesso anni prima. La figlia di Ezio farà di tutto per fare tornare libera Gloria e le vicende della moglie del direttore commerciale diventeranno di dominio pubblico e susciteranno un dibattito a livello nazionale. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che una troupe Rai arriverà al negozio di moda milanese per intervistare Stefania. Al momento, non è chiaro quali domande verranno fatte alla Venere.

L'unica cosa certa, attualmente, è che l'emittente sarà all'atelier per parlare di Gloria Moreau.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Stefania riceve un telegramma informativo su Gloria

Dopo essere stata intervistata dall'emittente nazionale, le vicende di Gloria scateneranno un dibattito. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano dettagli in più su quello che accadrà, prossimamente sul piccolo schermo.

A tal proposito, dopo l'intervista fatta al negozio di moda milanese, la giovane Colombo riceverà un telegramma informativo riguardante sua mamma. La giornalista leggerà una bella notizia e apprenderà che Moreau è riuscita ad avere la grazia e, pertanto, potrà tornare in libertà.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Gloria torna in libertà grazie a Stefania

Pertanto, la famiglia Colombo potrà riunirsi. Le anticipazioni dei prossimi episodi della fiction pomeridiana di Rai 1 rivelano che la capocommessa de Il Paradiso delle signore uscirà dal carcere. Al momento, però, non sono trapelati ancora indizi su quanto accadrà a Ezio, Gloria e Veronica. Dopo che Moreau uscirà dal carcere, infatti, resterà da capire se il papà di Stefania potrà continuare ad essere fidanzato con Zanatta o se il suo rapporto con la mamma di Gemma sarà minato dalla presenza di Gloria.