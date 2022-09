Prosegue l’appuntamento con le avventure della nuova stagione della soap opera Il Paradiso delle signore, nel pomeriggio di Rai Uno dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso il 3 ottobre 2022, non passerà di certo inosservata la delusione di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dopo aver pensato di essere in procinto di riavere la direzione del grande magazzino del capoluogo lombardo. La responsabile del malumore dell’uomo sarà la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) per aver rifiutato, all’ultimo momento, di dargli le sue azioni del Paradiso.

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 3 ottobre: Vittorio si sente tradito da Matilde

Nella sedicesima puntata dello sceneggiato in programmazione lunedì 3 ottobre, come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, non si farà attendere la reazione di Vittorio dopo il passo indietro fatto da Adelaide. In particolare, Conti sarà abbastanza dispiaciuto non appena la contessa di Sant’Erasmo si rifiuterà di vendergli le quote del Paradiso. Il genero di Umberto (Roberto Farnesi) si sentirà tradito anche dalla new entry Matilde (Chiara Baschetti), con la convinzione che ci sia il suo zampino nella faccenda. Quest’ultima, intanto, dopo aver messo piede al grande magazzino milanese si presenterà a tutto lo staff.

La cognata di Marco (Moisé Curia), dopo aver pensato a come svolgere il ruolo di vice al circolo, dirà ad Adelaide di non voler dipendere da nessuno sulle decisioni che prenderà nel noto negozio.

Veronica preoccupata, Irene si procura un infortunio durante delle prove con Salvatore

Nel contempo, Veronica (Valentina Bartolo) avrà il timore che Ezio (Massimo Poggio) si dimentichi dell’anniversario del loro primo incontro.

A sostenere la donna sarà la figlia Gemma (Gaia Bartolo).

Successivamente, Salvatore (Emanuel Caserio) vorrà partecipare a una gara di ballo in cui ci saranno in palio dei biglietti per una crociera: l’obiettivo del barista siciliano sarà quello di stupire la moglie Anna (Giulia Vecchio) quando farà ritorno a Milano. Per concludere, ad aiutare il figlio della sarta Agnese (Antonella Attili) ci penserà Irene (Francesca Del Fa), accettando subito di dargli delle lezioni di twist.

Durante le prove, purtroppo, la Venere, che al momento continuerà a sostituire Gloria (Lara Komar) con il ruolo di capocommessa, si farà male. Per sapere se il giovane Amato riuscirà a trovare un’altra donna disposta ad aiutarlo a vincere e se il signor Colombo non deluderà la propria amata, non rimane che attendere le prossime anticipazioni sulla fiction daily.