Cosa succederà nel finale de Il Paradiso delle signore 7? La soap opera pomeridiana di Rai 1 continua a riservare grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate e per le ultime puntate di questo nuovo capitolo, Ezio e Gloria potrebbero sparigliare le carte in tavola e le trame viste fino a questo momento.

Occhi puntati anche su Stefania e Marco che, nel corso delle puntate finali della soap opera, potrebbero anche decidere di convolare a nozze insieme.

Gloria è libera, Ezio va in crisi nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua ad appassionare il pubblico di Rai 1.

Le trame di quest'anno sono entrate subito nel vivo fin dalle battute iniziali di questa settima stagione e molti colpi di scena ci saranno anche nel corso delle prossime settimane.

Uno di questi avrà a che fare con la scarcerazione di Gloria: la donna otterrà la grazia e potrà finalmente tornare in libertà dopo aver trascorso un lungo periodo in carcere.

Una notizia che renderà felicissima sua figlia Stefania, la quale potrà finalmente stare di nuovo al fianco della sua amata mamma e recuperare così il tempo che hanno perso nel corso di questi anni.

Ezio ritorna con Gloria nel finale de Il Paradiso delle signore 7?

Al tempo stesso, Veronica attenderà con trepidazione l'annullamento del matrimonio del suo Ezio proprio con Gloria.

La Sacra Rota dovrà emettere il documento ufficiale che attesta la fine del matrimonio tra i due genitori di Stefania e, proprio da questo punto di vista potrebbe esserci un colpo di scena.

Ezio, infatti, si è riavvicinato di nuovo a Veronica nel momento in cui la sua ex moglie è finita in carcere. I due si sono ritrovati distanti l'uno dall'altro e il dottor Colombo ha ripreso in mano le redini della sua vita al fianco di Veronica.

Il ritorno in libertà di Gloria, però, potrebbe mettere di nuovo in crisi Ezio e soprattutto mettere in discussione quelli che sono i sentimenti dell'uomo nei confronti della mamma di sua figlia.

Marco potrebbe sposare Stefania nel finale de Il Paradiso delle signore 7

Di conseguenza, in questo finale de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe esserci un epilogo del tutto inaspettato.

Non si esclude, infatti, che Ezio possa rendersi conto di non aver dimenticato del tutto la sua ex moglie Gloria, motivo per il quale potrebbe decidere di tornare di nuovo con lei e quindi rimettere insieme i cocci della loro tormentata storia d'amore.

Occhi puntati anche su Stefania che, nel finale della settima stagione, potrebbe ritrovarsi a coronare il suo sogno d'amore con Marco.

Non si esclude, infatti, che dopo il fidanzamento ufficiale, Marco e Stefania possano decidere di celebrare le nozze.