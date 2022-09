Nella serata di giovedì 29 settembre andrà in onda il sesto episodio della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Le anticipazioni della puntata, che si intitolerà: "La doppia vita di mister E.'', rivelano che Pietro sarà talmente sconvolto a causa degli scatti compromettenti ricevuti e riguardanti un presunto flirt fra sua moglie Imma e Ippazio Calogiuri, che deciderà di abbandonare il tetto coniugale. De Ruggeri lascerà l'abitazione che condivide con la consorte per trasferirsi a casa di sua madre. Nel frattempo, la pm di Matera dovrà indagare sulla morte di John Gardiner, un costumista inglese che verrà ucciso nella città della Basilicata.

Imma Tataranni, anticipazioni 29/9: Pietro è sconvolto per colpa di sua moglie e lascia casa

Nella sesta puntata di Imma Tataranni non ci saranno buone notizie per i coniugi De Ruggeri. Le anticipazioni della seconda stagione della fiction di Rai 1 rivelano che Pietro sarà ancora sconvolto per via delle foto compromettenti di sua moglie, che aveva le labbra vicino alla bocca di Ippazio Calogiuri. Il padre di Valentina sarà talmente turbato dalle recenti vicende e dal dubbio riguardo ad un ipotetico flirt fra Imma e il giovane carabiniere, che deciderà di lasciare il tetto coniugale. Nel nuovo episodio, Pietro deciderà di andare via da casa, per trasferirsi a casa di sua madre.

Imma Tataranni, trama 29/9: John Gardiner muore

Imma Tataranni dovrà barcamenarsi fra i suoi problemi personali e i nuovi casi da risolvere. A tal proposito, oltre a dovere pensare a salvare il suo matrimonio, il sostituto procuratore di Matera dovrà cercare di scoprire chi ha ucciso un designer inglese. Nella sesta puntata della fiction di Rai 1, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di giovedì 29 settembre, John Gardiner morirà e la squadra di Tataranni sarà incaricata di risolvere il nuovo giallo che sconvolgerà la città della Basilicata.

Imma Tataranni, puntata 29/9: Imma divisa fra il lavoro e i problemi familiari

Imma Tataranni cercherà di non pensare ai problemi del suo matrimonio e proverà a portare a termine le indagini per scoprire chi possa avere ucciso il costumista che da qualche anno vive a Matera. Al momento, non sono trapelati ancora indizi o dettagli per capire se marito e moglie riusciranno a ritrovare l'intesa di un tempo e a superare il fraintendimento.

Nelle precedenti puntate della fiction, la pm aveva sognato di vivere una storia d'amore con Ippazio Calogiuri, ma Imma non aveva ceduto alle avance del collega, se non in un'occasione in cui il carabiniere e il sostituto procuratore si erano scambiati un bacio fugace.