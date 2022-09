Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? I retroscena sulla soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 arrivano dal protagonista Alessandro Tersigni, alias l'amatissimo Vittorio Conti.

In una recente intervista l'attore si è sbilanciato su quello che accadrà nel corso dei prossimi episodi che andranno in onda in questa stagione 2022/2023 della soap opera pomeridiana di Rai 1, concentrandosi anche su quello che sarà il rapporto che nascerà con la new entry Matilde Frigerio, interpretata dall'attrice Chiara Baschetti.

Retroscena Il Paradiso delle signore 7: Vittorio dimentica Marta

Nel dettaglio, nuovi retroscena sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 arrivano dalle dichiarazioni di Alessandro Tersigni che, in una recente intervista, è tornato a parlare dell'intricatissima situazione sentimentale del suo personaggio.

Dopo l'addio di sua moglie Marta Guarnieri, trasferitasi negli Stati Uniti D'America, Vittorio ha provato in tutti i modi ad andare avanti e gettarsi alle spalle il passato.

Una "missione" non facile per Conti che, tuttavia, in questa settima stagione della soap opera riuscirà finalmente a dare una svolta alla sua vita sentimentale.

"Un fatto è certo: lui ha un ricordo sbiadito della sua ex, che ormai è partita da un anno", ha svelato l'interprete di Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7.

Matilde e Vittorio complici ne Il Paradiso delle signore 7

Insomma, il ricordo di Marta si allontanerà sempre più dalla mente del proprietario del grande magazzino e per lui arriverà il momento di guardare avanti e di voltare pagina definitivamente.

E chi potrebbe tornare a far battere il cuore al tenebroso Vittorio Conti? In pole position, tra le presenze femminili de Il Paradiso delle signore 7, spicca il nome di Matilde Frigerio.

La new entry di questa settima stagione è arrivata a Milano per passare dei giorni in compagnia del cognato Marco ma, ben presto, sarà tirata negli affari del negozio da Adelaide, la quale le chiederà di diventare la sua nuova socia.

C'è attrazione tra Vittorio e Matilde: retroscena Il Paradiso 7 nuove puntate

Di conseguenza, Matilde si ritroverà a dover collaborare a stretto contatto con Vittorio e l'attrazione tra i due non passerà inosservata, così come confermato dallo stesso Tersigni.

"Sicuramente fra loro ci sono simpatia, intesa e attrazione", ha svelato l'interprete di Vittorio Conti lasciandosi andare a questo retroscena sulla settima stagione.

"Matilde è molto competente in affari, una donna energica e creativa, un'anima libera. Come può non andare d'accordo con uno all'avanguardia come Conti?", ha aggiunto l'attore che ha invitato i fan a non perdersi le prossime nuove puntate de Il Paradiso 7.