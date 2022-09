Nella prima serata di giovedì 29 settembre 2022, andranno in onda in tv diversi programmi di vario genere. Su Rai 1 ci sarà un nuovo episodio di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore", su Rete 4 il programma di approfondimento "Diritto e rovescio" con Paolo Del Debbio e su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Approfondiamo ora la programmazione completa e in ordine di canale.

I programmi tv di giovedì 29 settembre 2022

Rai 1 (ore 21:25) Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Imma Tataranni è la sostituto procuratore di Matera, la donna ha un’ottima memoria e risolve i più complicati casi con metodi particolari e tutti suoi.

Accanto a lei, ad accompagnarla nelle indagini, c'è Ippazio, un collega molto timido e impacciato che darà però vita con lei a una complicità interessante.

Rai 2 (ore 21:00) Speciale TG2 Post. Programma di approfondimento giornalistico che va in onda subito dopo il TG2: questo giovedì c'è un'edizione speciale che verrà trasmessa per tutta la prima serata.

Rai 3 (ore 21:25) Official Secrets - Segreto di stato. Film biografico, drammatico e thriller del 2019. Diretto da Gavin Hood, con Keira Knightley e Matthew Goode. Racconta la storia del processo a Katharine Gun, la segnalatrice britannica che ha denunciato le pressioni illecite nel Regno Unito da parte degli Stati Uniti per avallare la guerra in Iraq.

Rete 4 (ore 21:20) Diritto e rovescio. Trasmissione di approfondimento e inchiesta, in onda ogni settimana su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio. Saranno presenti alcuni ospiti in presenza e altri in collegamento che tratteranno ed esamineranno vari temi attuali, fra cui le recenti elezioni politiche.

Canale 5 (ore 21:20) Grande Fratello Vip.

I concorrenti sono dei personaggi famosi che vivono da ormai quasi due settimana in una casa situata negli studi di Cinecittà a Roma e vengono ripresi 24 ore su 24. In questa puntata i concorrenti andranno incontro al primo vero verdetto del televoto, a cui partecipano sei vip.

Italia 1 (ore 21:25) Giuseppe Giacobazzi: Gran varietà.

Nuovo spettacolo del comico e attore Giuseppe Giacobazzi, direttamente dal Teatro Masini di Faenza. Sarà uno show con monologhi, inediti e cavalli di battaglia dell'artista. Ci saranno anche ospiti d’eccezione, questo sarà il quarto e ultimo appuntamento di Italia 1 On Stage, il programma (suddiviso in quattro serate) in cui quattro comici diversi si alternano.