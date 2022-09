Si è conclusa la registrazione della terza puntata di Amici 22: mercoledì 28 settembre, infatti, Maria De Filippi ha condotto lo speciale che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 domenica 2 ottobre. In rete stanno trapelando le prime informazioni su quello che è successo in studio, a partire dall'ospitata di Achille Lauro per promuovere il suo ultimo singolo, che è anche la sigla della serie tv "Prisma". I ragazzi della classe hanno provato a convincere i propri tutor di meritarsi il banco, e l'hanno fatto con esibizioni che di canto e ballo preparate in settimana.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Continuano le prove per gli allievi di Amici 22. Mercoledì 28 settembre i 19 ragazzi del cast hanno partecipato allo speciale che sarà trasmesso in tv domenica 2 ottobre.

Come accade ormai ogni settimana, i cantanti hanno preso parte a una gara di cover determinante per il loro percorso nella scuola. L'ultimo classificato (che ha ottenuto il voto più basso dall'ospite del giorno) è finito a rischio eliminazione insieme al meno bravo della categoria danza.

I ballerini sono stati valutati da un esperto e poi è toccato ai professori Celentano, Todaro ed Emanuel Lo riconfermare oppure no le loro maglie da titolari. Stesso discorso vale per i cantanti, i cui destini nel programma sono nelle mai dei docenti Arisa, Zerbi e Lorella Cuccarini.

Le scelte della commissione interna di Amici

Tra gli spoiler che stanno circolando sul terzo speciale di Amici 22 spiccano quelli sulle discussioni che ci sono state in studio tra alcuni professori.

La maestra Celentano si è scontrata con Todaro su Asia, mentre tra Arisa e Rudy Zerbi sono state scintille soprattutto per Andre e Wax.

Come accade ogni anno, i docenti hanno opinioni differenti sui ragazzi che hanno scelto nella puntata d'esordio, e lo fanno presente con critiche e avanzando l'ipotesi di sfide immediate per mettere alla prova quei talenti che loro ritengono più deboli.

A impreziosire la registrazione del 28 settembre c'è stata la performance di Achille Lauro, ospite musicale della giornata con i Pinguini Tattici Nucleari, sulle note del suo nuovo singolo (che è anche la colonna sonora della serie tv "Prisma", disponibile su Prime da qualche giorno).

Scintille tra insegnanti ad Amici

Ramon era regolarmente in studio: la maestra Celentano, infatti, ha deciso restituire la maglia da titolare al suo allievo, quella che aveva sospeso una settimana fa a causa di alcuni look un po' eccentrici che aveva sfoggiato in casetta. A ogni modo, Celentano ha nuovamente sospeso la maglia al ballerino, in quanto si è dimostrato contrario a una decisione presa dalla maestra, ovvero quella di far ballare Ludovica in culotte.

La professoressa di danza classica si è fatta ancora valere anche sul fronte Asia, confermando che secondo lei non dovrebbe occupare un banco perché non sarebbe all'altezza degli altri ragazzi della sua categoria.

Wax ha dovuto affrontare una sfida immediata ed è riuscito a vincerla e a tornare al proprio posto.

Quasi tutti i cantanti del cast (fatta eccezione per Aaron) sono stati rimproverati dalla produzione perché sono stati sorpresi a uscire dalla scuola senza permesso.