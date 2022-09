Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 settembre, Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) sarà molto deluso da Rosalie Engel (Natalie Alison) e non riuscirà a perdonarla: la donna, però, non accetterà l'atteggiamento di Niederbühl e, per vendicarsi, darà appuntamento a Christoph, con l'intenzione di trascorrere la notte con lui. Nel frattempo, Robert deciderà di licenziarsi, annunciando la novità a suo padre Werner.

Quest'ultimo resterà stupito dalla decisione del figlio e cercherà di farlo ragionare in tutti i modi.

Tempesta d'amore, puntate dal 12 al 16 settembre: Rosalie si vendica di Michael

Nelle puntate di Tempesta d'amore, che saranno trasmesse dal 12 al 16 settembre, Michael sarà deciso a non perdonare Rosalie, ma la donna preparerà subito una bella ripicca: Engel, infatti, organizzerà un appuntamento galante con Christoph, allo scopo di trascorrere una notte d'amore insieme all'uomo. Intanto, Robert parlerà con suo padre, confessandogli di voler lasciare il suo lavoro definitivamente: Werner resterà decisamente colpito dalle parole del ragazzo, ma nonostante lo stupore iniziale cercherà di restare al fianco del figlio per farlo ragionare.

Robert, però, non accetterà alcun consiglio, anzi sembrerà molto deciso riguardo le sue intenzioni.

Cornelia vede Robert e Ariane in atteggiamenti intimi

Florian vorrà rilassarsi, per questo andrà a fare una passeggiata all'aria aperta: durante la camminata, l'uomo incontrerà Maja e insieme alla donna improvviserà una bella grigliata per colazione.

Più tardi Hannes domanderà un grande favore a Florian, chiedendogli di non dichiararsi a Maja, almeno fino alle prossime due settimane, così da poterle dire addio. Cornelia, invece, vedrà Robert e Ariane in atteggiamenti intimi: in realtà, i due si scambieranno soltanto un abbraccio, ma per la donna basterà per restare in albergo.

Maja si dichiara a Florian Vogt

Werner noterà il grande talento di Gerry per il golf. Successivamente Maja sorprenderà Florian insieme ad Hannes: la giovane sarà stupita nel vedere i due uomini insieme, così chiederà delle spiegazioni. Hannes cercherà di salvare la complicata situazione e all'improvviso dirà alla donna di aver chiesto a Vogt di procurargli un lavoro.

Maja non sarà molto convinta della buona fede di Hannes, ma deciderà di non ribattere nulla dopo la sua spiegazione. Dopo il confronto con Frohlich, la donna prenderà coraggio, così dichiarerà tutto il suo amore a Florian: poi chiederà all'uomo di tornare insieme, dando una nuova possibilità alla loro storia. Il giovane Vogt, però, sarà molto confuso e non saprà come agire dopo le parole di Maja, poiché temerà di non essere alla sua altezza.