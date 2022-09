Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sul tormentato amore fra i protagonisti della stagione numero 17 della serie, Florian Vogt e Maja von Thalheim. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'11 al 17 settembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla paura di Michael di perdere il suo lavoro, sulla vendetta di Rosalie, sui sensi di colpa di Florian, sulla dolorosa separazione di Robert e Cornelia, sugli intrighi di Ariane e sulla difficoltà di Gerry ad imparare le regole del golf.

Michael teme per la propria carriera

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Michael sarà molto preoccupato che l'aiuto dato a Florian possa avere delle pesanti ripercussioni per la sua carriera lavorativa. Più tardi, il medico avrà modo di incontrare Rosalie che sarà indaffarata a gestire i capricci del maialino Chantal. La scena che si parerà davanti a Michael gli farà tornare il buonumore. Nonostante ciò, però, il medico si rifiuterà di avere un confronto chiarificatorio con Rosalie. Arrabbiata per il rifiuto di Michael, Rosalie deciderà di vendicarsi organizzando un appuntamento con Christoph a base di ostriche. L'incontro fra i due, però, non avrà l'esito previsto. Robert e Cornelia decideranno di lasciarsi pur soffrendo per il loro amore perduto.

La donna si trasferirà dai Sonnbichler, mentre Ariane riuscirà a convincere Robert che la causa della fine della sua storia sia soltanto Werner. Per questo motivo, Saalfeld deciderà di dare le dimissioni e lasciare l'albergo.

Eric tenta di aiutare Gerry

Gerry chiederà ad Eric di aiutarlo a studiare le regole del golf per superare l'esame di teoria per partecipare al torneo.

Vogt accetterà ma ben presto si renderà conto che il giovane non riesce ad apprendere nessuna regola, non facendo altro che metterla in discussione. Florian inizierà a temere che Michael possa perdere la sua licenza medica a causa sua. Per questo motivo, chiederà a Constanze di accettare di rappresentare il medico nel caso in cui la causa contro di lui dovesse arrivare in tribunale.

Più tardi, la guardia forestale incontrerà Maja in montagna e trascorrerà diverso tempo con lei. Ben presto, il giovane si renderà conto di non riuscire più a stare lontano dalla sua amata, ammettendo una volta per tutte di non riuscire a smettere di amarla. Proprio nel momento in cui deciderà di dichiararsi nuovamente alla sua amata, Florian si imbatterà in Hannes che gli chiederà spiegazioni. A quel punto, il giovane non saprà se scegliere se rimanere lontano dalla donna che ama o mostrare rispetto e lealtà nei confronti di una persona che ha perso tutto ciò che aveva soltanto per salvarlo.

Dopo aver scoperto che Robert ha dato le dimissioni, Ariane farà di tutto per convincerlo a cambiare idea.

La Kalenberg arriverà anche a fare una proposta inaspettata a Cornelia. Nonostante i suoi sforzi, però, Robert non cambierà idea, affermando di non riuscire a rimanere in hotel a causa della presenza della fidanzata.