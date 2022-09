L'appuntamento con Terra Amara continua a riservare grandi colpi di scena e, le anticipazioni turche delle nuove puntate che presto arriveranno anche nel daytime di Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Zuleyha che, nel corso dei prossimi episodi, si ritroverà a dover fare i conti con una notizia che finirà per spezzarle il cuore.

Il suo amato Yilmaz, infatti, deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e ciò farà soffrire moltissimo la protagonista femminile della soap opera Mediaset.

Yilmaz spezza il cuore a Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che per Yilmaz arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il passato e di voltare pagina definitivamente, ormai consapevole del fatto di aver perso la sua amata Zuleyha, diventata la moglie di Demir.

Cosa succederà a questo punto? Ben presto, nel corso delle prossime puntate della soap opera turca che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, Yilmaz perderà la testa per Mujgan, la nuova dottoressa che entrerà in scena e fin da subito non passerà inosservata.

Sarà lei, infatti, a spezzare il cuore dell'uomo al punto che i due decideranno ben presto di mettere su famiglia insieme.

Zuleyha scopre che Mujgan è incinta: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che Yilmaz dopo un serrato corteggiamento, chiederà a Mujgan di diventare sua moglie a tutti gli effetti e ben presto i due scopriranno di essere in dolce attesa anche del loro primo figlio.

Un vero e proprio colpo al cuore per la protagonista Zuleyha che, nonostante abbia sposato Demir, continuerà ad essere follemente innamorata di Yilmaz e spererà nel fatto che prima o poi possano ritrovarsi e costruire un futuro insieme.

Il sogno di Zuleyha, quindi, verrà spezzato brutalmente dalla notizia della gravidanza: ormai Yilmaz ha fatto la sua scelta e non si può più tornare indietro.

Mujgan spietata con Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate turche di Terra Amara rivelano che ben presto Zuleyha e Mujgan si incontreranno in ospedale, dato che pure la compagna di Demir ha scoperto di essere nuovamente in dolce attesa.

L'incontro sarà particolarmente serrato e Mujgan sfoggerà la sua spietatezza nel ribadire a Zuleyha che Yilmaz è finalmente felice ed è al settimo cielo per la notizia della gravidanza.

Poco dopo, in ospedale, arriverà anche l'uomo per assistere alla visita medica della sua amata Mujgan. L'ennesimo colpo al cuore per Zuleyha, la quale non potrà fare altro che accettare la situazione e soffrire in silenzio.