La vicenda legata all'avvelenamento ai danni di Marina e Roberto terrà ancora banco negli episodi Un posto al sole in onda dal 26 al 30 settembre, con la polizia impegnata nelle indagini per scoprire chi sia stato a cercare di togliere la vita ai due imprenditori. A un certo punto ci sarà la svolta e i sospetti degli inquirenti cadranno su Lara Martinelli, che ribadirà a più riprese la sua estraneità ai fatti. Nel frattempo, la crisi coniugale di Viola ed Eugenio sembrerà non avere fine mentre Nunzio prenderà una decisione inaspettata, mentre Niko continuerà la sua battaglia legale contro Micaela.

Upas, trame 26-30 settembre: Viola ed Eugenio in crisi

Il tentato omicidio ai danni di Marina e Roberto scuoterà non poco gli abitanti di Palazzo Palladini che già sono provati dal decesso di Susanna e spereranno che la polizia riesca a trovare la persona che ha cercato di togliere la vita ai due imprenditori. Le loro speranze non saranno vane visto che gli inquirenti, come si evince dalle trame di Un posto al sole sulle puntate in onda dal 26 al 30 settembre, si impegneranno a fondo nelle indagini per arrivare al misterioso avvelenatore. Nel frattempo, Filippo dovrà occupare dei cantieri visto l'assenza di suo padre e di Marina.

Intanto, Viola ed Eugenio nonostante si amino ancora molto saranno sempre più tesi e distanti a causa degli eventi legati all'attentato.

Nicotera, nel tentativo di ricucire il rapporto con la consorte, deciderà di organizzare una vacanza per loro due, ma lei reagirà in modo inaspettato e sconvolgente. Raffaele, preoccupato per Viola ed Eugenio, proverà a coinvolgere Diego per cercare di aiutarli. Intanto, Niko e Micaela continueranno a farsi la guerra per la custodia di Jimmy.

Upas, anticipazioni 26-30 settembre: la polizia sospetta di Lara

La polizia continuerà a indagare per scoprire chi abbia avvelenato Roberto e Marina: tuttavia, lo strano comportamento di Lara porterà gli inquirenti a sospettare proprio di lei. La donna verrà interrogata dalla polizia e ribadirà più volte la sua innocenza dicendo ai poliziotti che non ha proprio nulla a che fare con l'attentato ai danni di Ferri e Giordano.

Nel frattempo, Niko e Micaela non faranno altro che litigare per la gestione di Jimmy e ciò comporterà uno smisurato aumento della tensione tra loro due.

Intanto, Viola troverà finalmente il coraggio per ammettere che ha bisogno di aiuto per poter metabolizzare gli avvenimenti che hanno stravolto la sua vita e quella di tutta la sua famiglia, mentre i suoi genitori coltiveranno la speranza che l'amore tra lei ed Eugenio trionfi nuovamente. Più tardi, Nunzio indeciso su come comportarsi con Chiara e sempre più preoccupato, si rivolgerà a Rossella per chiederle aiuto, ma Riccardo non sarà per nulla d'accordo.

Nunzio prende una decisione inaspettata

Il giorno del processo a carico di Chiara sarà sempre più vicino e ciò farà sì che Franco sia sempre più preoccupato per suo figlio.

Intanto, Nunzio e Chiara nei prossimi episodi Upas litigheranno nuovamente e finiranno per fare un incontro inaspettato e alquanto pericoloso. Boschi junior riuscirà ad evitare che lui e la sua ragazza vengano rapinati, ma sconvolto dall'ennesima complicazione prenderà una decisione inaspettata. Cosa deciderà di fare?

Nel frattempo, Alberto sempre più convinto di voler vivere insieme a Clara porterà avanti il progetto di costruire una casa vacanza nel seminterrato di Palazzo Palladini, ma gli altri abitanti non saranno molto d'accordo con la sua idea. Infine, Otello tornerà a Palazzo e sarà accolto con affetto da tutti gli amici. L'uomo, però, non sarà certo di volersi opporre al progetto di Alberto.