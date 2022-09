Nelle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Yilmaz Akaya (Uğur Güneş) continuerà a non avere vita facile. Dalle anticipazioni si evince che l’ex detenuto, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), verrà coinvolto in una sparatoria e purtroppo finirà in carcere.

Trame turche, Terra amara: Müjgan mette fine alla relazione con Yilmaz, Demir ha un acceso litigio con Cengaver

Nelle future puntate della serie televisiva in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, la dottoressa Müjgan non la prenderà per niente bene quando verrà a conoscenza che il suo promesso sposo Yilmaz le ha nascosto di aver avuto una storia d’amore con Zuleyha (Hilal Altınbilek) e non perderà tempo per mettere la parola fine alla relazione con Akkaya.

Dopo qualche ora in città circoleranno dei pettegolezzi sulla tresca clandestina tra la moglie di Demir (Murat Ünalmış) e Yilmaz, messi in giro da una vecchia conoscenza di quest'ultimo dopo essere stata soccorsa da Müjgan in ospedale. Yaman, parecchio infastidito dai gossip riguardanti la consorte, sarà furioso, al punto da avere un litigio con Cengaver (Kadim Yaşar) durante l’inaugurazione di una fabbrica fondata dallo stesso. Demir, infatti, sarà convinto che a parlare dei due ex amanti sia stata Nihal (Ebru Aytemur), la moglie del suo fidato amico.

Akkaya viene arrestato, Ali Rahmet Fekeli deciso a far scagionare il suo figlioccio

Successivamente Yilmaz farà di tutto per tornare al fianco della sua nuova fidanzata e per merito della complicità del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) accetterà di incontrarlo ad Ankara, città in cui la ragazza si recherà da una vecchia amica.

Purtroppo, mentre sarà in procinto di partire, il protagonista dello sceneggiato farà i conti con delle provocazioni da parte di alcuni uomini: parecchio arrabbiato Akkaya colpirà uno dei malviventi con una bottiglia di vetro e come contrattacco riceverà uno sparo. A sua volta Yilmaz si difenderà, ferendo il malcapitato che per sopravvivere dovrà essere operato d’urgenza.

Yilmaz verrà arrestato e il suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), grazie a Çetin Ciğerci (Aras Şenol), si darà da fare per farlo tornare in libertà. La vicenda si complicherà quando Müjgan, non essendo a conoscenza della detenzione del suo ex, crederà che si sia allontanato da lei, in quanto non si presenterà al loro incontro per avere un chiarimento.