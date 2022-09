In Terra Amara, Müjgan sarà solo portatrice di guai. Il nastro da lei registrato che ritrae Yilmaz e Züleyha mentre parlano, finirà nelle mani di Demir e scatenerà la sua furia.

Infatti deciderà di rinnegare la moglie e di non farle vedere più i figli. La giovane, disperata, minaccerà di togliersi la vita e deciderà di farlo davanti a tutti.

Demir rinnega Züleyha e la manda via di casa

Dopo aver visto il nastro che gli ha mandato Müjgan, in cui Yilmaz e Züleyha parlano, Demir sarà sicuro che la moglie lo stia tradendo e non solo, penserà che sia stata infedele per tutta la durata del loro matrimonio.

Così prenderà la decisione di separarsi da lei, impedendole di vedere i figli.

Hünkar non sarà tanto d'accordo con la decisione presa dal figlio, così deciderà di far incontrare nuora e nipoti presso la casa di Saniye. Demir, però, scoprirà che cosa sta accadendo, così deciderà di interrompere il momento e in più impedirà a Züleyha di entrare nella tenuta, chiedendo anche ai dipendenti di non permetterle di accedere.

Fekeli salva la vita a Züleyha

Züleyha sarà colma di dolore, non potrà andare avanti senza i suoi figli, così deciderà di togliersi la vita, minacciando di darsi fuoco nel bel mezzo di Çukurova. In questo modo vorrà dimostrare di essere stata fedele a suo marito e di non averlo mai tradito.

Vorrà che la sua morte rimanga nella coscienza di Demir Yaman e di tutti gli abitanti del paese che hanno sempre creduto alle bugie che sono state raccontate sul suo conto.

Zûleyha si verserà una tanica di benzina addosso e poi prenderà un accendino. Pronta per darsi fuoco, apparirà fortunatamente Fekeli, che le prenderà l'accendino dalle mani.

Dopo averla confortata la porterà a casa, e ordinerà ai sui dipendenti di prepararle un bagno caldo e di darle dei vestiti nuovi: la giovane potrà rimanere da lui fin quando vorrà.

Müjgan vuole fuggire in America

Müjgan, invece, vorrà fuggire in America insieme a Kerem Ali, in quanto sua madre e suo fratello vivono lì. Yilmaz proverà a raggiungerla all'aeroporto di Istanbul per provare a fermarla, perché sa che se la ragazza dovesse partire non riuscirebbe più a rivedere il figlio.

Le cose, però, non andranno nel migliore dei modi.

Intanto a villa Yaman giungerà la voce del tentato suicidio di Züleyha e del fatto che la ragazza alloggi presso la dimora di Fekeli. Demir, come un matto, si recherà subito dalla moglie per portarla via, ma Fekeli la difenderà: Züleyha andrà via solo quando lei lo vorrà.

L'uomo andrà contro Demir e lo rimprovererà per il suo atteggiamento immorale: prima rinnega la moglie e poi vuole costringerla a tornare da lui. Per questo motivo lo caccerà dalla villa, sbattendogli la porta in faccia.