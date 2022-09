Ritornano le anticipazioni di Terra amara, riguardanti ciò che andrà in onda mercoledì 14 settembre e giovedì 15 settembre. Brutte notizie in arrivo per Gaffur, il quale verrà licenziato da Demir. Il capomastro e la moglie Saniye dovranno quindi lasciare la tenuta e tutto accadrà nel momento in cui Demir Yaman scoprirà che Gaffur ha cercato di uccidere Yilmaz in ospedale. Intanto sul giornale comparirà la notizia della morte di Veli.

Demir scopre che Gaffur ha tentato di uccidere Yilmaz: spoiler Terra amara

Terra Amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 con nuove e avvincenti episodi.

I colpi di scena non mancheranno neppure nella puntata in onda nel pomeriggio del 14 settembre, dove i fan della soap tv vedranno Demir Yaman diventare presidente della Camera dell'industria di Adana. Il marito di Zuleyha sconfiggerà il rivale Yilmaz per un solo voto. Ovviamente Demir sarà euforico per il risultato, ma la sua gioia verrà ben presto rovinata da una notizia che gli riporterà Sabahattin. Il medico. infatti, scoprirà che Gaffur ha tentato di soffocare Yilmaz con un cuscino e credendo che dietro ci sia lo zampino di Demir lo affronterà. Una scoperta che manderà su tutte le furie Demir.

Gaffur e Saniye cacciati da Demir: i due restano senza lavoro

Nel corso del nuovo appuntamento di Terra, amara, Demir sarà talmente furioso con Gaffur da arrivare quasi a strangolarlo.

Yaman non gli perdonerà ciò che ha fatto e non esiterà a cacciare sia il capomastro che Saniye dalla villa. Gaffur e la moglie si ritroveranno senza lavoro, ma non sembreranno poi prendersela più di tanto, almeno inizialmente. I due avranno qualche risparmio da parte e decideranno di trascorrere i giorni come se fossero in vacanza.

In particolare, si vedrà Gaffur viziare la moglie. Peccato che i due ben presto saranno vittime di un furto, come rivelano le anticipazioni sulle puntate successive.

Veli trovato morto: trama Terra amara del 15 settembre

In attesa, di scoprire cosa succederà a Gaffur e Saniye, si sa invece che nella puntata del 15 settembre verrà pubblicata sul giornale la notizia della morte di Veli.

La notizia del decesso dell'uomo giungerà quindi alle orecchie dei protagonisti della soap, da Yilmaz, a Zuleyha, fino ad arrivare a Sermin. La nipote di Hunkar sarà particolarmente scossa dalla morte di Veli e successivamente si confiderà con Zuleyha, alla quale confesserà di aver avuto una relazione con l'uomo, senza tralasciare il fatto di essere stata pure truffata da lui.