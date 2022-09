Da giorni Roberta Di Padua è al centro dell'attenzione mediatica per la sua vita amorosa. Anche se non fa più parte del cast di U&D da oltre un anno, la romana fa discutere per una cena che ha fatto con il neo single Davide Donadei. Nelle scorse ore, dunque, l'ex dama ha rotto il silenzio e se l'è presa con chi di recente avrebbe speculato sulla sua sfera privata inventando situazioni e aizzando il popolo del web contro di lei.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Uno degli ultimi Gossip dell'estate 2022, riguarda due personaggi del recente passato di U&D che sono stati paparazzati a cena insieme.

Come ha raccontato dei dettagli Deianira, Davide Donadei e Roberta Di Padua si sono incontrati a Napoli qualche sera fa e, stando alle voci che sono circolate in rete, avrebbero passato la notte nella stessa camera d'albergo.

L'ex tronista si è già esposto per precisare che è single da oltre un mese e che, volendo, è libero di frequentare chi vuole: "Se avessi voluto, nessuno avrebbe mai saputo di questa cosa. Ci siamo scritti, visti per mangiare una pizza e parlare di alcune cose".

Insomma, il pugliese ha smentito a suo modo le chiacchiere sulla passione che sarebbe scoppiata tra lui e la dama del Trono Over dopo la rottura con Chiara Rabbi, avvenuta a inizio luglio improvvisamente e per ragioni che i diretti interessati non hanno ancora reso note.

La versione del volto di U&D

In seguito alle segnalazioni che Deianira ha ricevuto e condiviso sui social network in questi giorni, Roberta ha deciso di pubblicare un messaggio per cercare di fare chiarezza su una vicenda che da giorni è sulla bocca di tanti.

Tra le Stories che l'ex dama di U&D ha postato su Instagram lo scorso 1° settembre, spicca quella in cui commenta duramente le chiacchiere che stanno circolando sul suo privato.

"Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste e molte errate", inizia così lo sfogo di Di Padua che i siti hanno riportato nelle ultime ore.

Stranita dalle ricostruzioni che alcuni come Marzano hanno fatto sul suo conto, la romana ha aggiunto: "Esiste il gossip e poi c'è lo sciacallaggio. Raccontare di una cena è gossip, inventare e speculare su una donna single è sciacallaggio".

"Tutto ciò crea cattiveria e fomenta gli hater", ha proseguito Roberta prima di scendere nel dettaglio di quello che è accaduto recentemente tra lei e Davide.

L'esperienza a U&D e la nuova vita

Roberta ha voluto anche ricordare quanto il parere del pubblico non l'ha mai condizionata nelle sue scelte di vita: "Ho sempre deciso seguendo testa e cuore. So che difficilmente avete condiviso le mie scelte, ma la vita è mia".

Stando a queste ultime dichiarazioni, sembra quasi che l'ex dama di U&D abbia voluto preparare i curiosi ad eventuali aggiornamenti sulla sua sfera sentimentale, magari legati proprio al giovane col quale è stata paparazzata pochi giorni fa a cena.

"La verità, come sempre, verrà fuori da me.

Il tempo darà tutte le risposte, come è già accaduto", ha concluso Di Padua nel suo sfogo social del 1° settembre.

Senza mai citare direttamente Davide e chi ha parlato della loro "amicizia" nata dopo l'esperienza nel dating-show, la dama del Trono Over ha puntualizzato che sarà soltanto lei a riportare i fatti realmente accaduti, non terze persone che si esprimono basandosi su voci e poche prove concrete.

Di fatto, però, la bella Roberta non ha smentito che tra lei e il tronista potrebbe nascere qualcosa in futuro: d'altronde, quando entrambi partecipavano a Uomini e donne, si è ipotizzato spesso di una loro frequentazione dettata soprattutto da una palese attrazione fisica, ammessa da ambo le parti.