Vittorio Conti potrebbe uscire di scena in anticipo da Il Paradiso delle Signore 7. L'appuntamento con la seguitissima soap opera del primo pomeriggio tornerà in onda a partire da lunedì 12 settembre 2022 con le nuove attesissime puntate in prima visione assoluta, le quali si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Vittorio Conti sarà uno dei super-protagonisti di questo inizio stagione, complice la sua nuova collaborazione con Adelaide. Eppure, nel corso della stagione, il proprietario del grande magazzino potrebbe uscire di scena in anticipo a causa di quello che dovrebbe essere il suo nuovo impegno professionale sul piccolo schermo.

Vittorio Conti al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si preannuncia denso di colpi di scena e sorprese per il personaggio di Vittorio che, in queste nuove puntate, si ritroverà a dover gestire l'arrivo della contessa Adelaide come nuova co-proprietaria del grande magazzino.

La presenza di Adelaide non passerà affatto inosservata, dato che fin dal primo momento cercherà di imporre il suo punto di vista e proverà in tutti i modi a far licenziare la sua nemica Flora Ravasi, diventata uno dei volti di spicco del negozio grazie alla sua creatività e alla sua professionalità.

Spetterà quindi a Vittorio riuscire a gestire l'imprevedibile arrivo della contessa Adelaide e cercare così di tenere in mano le redini del magazzino, evitando che possano esserci delle vere e proprie "guerre" interne tra veneri, dipendenti e proprietari.

L'attore di Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7 sarebbe nel cast di Cuori 2

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, sembrerebbe che quello con Il Paradiso delle signore 7 non dovrebbe essere l'unico nuovo impegno della stagione televisiva per Alessandro Tersigni.

L'attore che veste i panni di Vittorio Conti nella soap Rai, infatti, molto probabilmente sarà nel cast di un'altra fiction di successo in onda nella stagione 2023 su Rai 1.

Trattasi di "Cuori 2", la serie medical che ha debuttato lo scorso anno con una media di oltre 3,5 milioni di spettatori in prime time e promossa con una seconda stagione.

Vittorio potrebbe uscire di scena da Il Paradiso delle signore 7

Le riprese di Cuori 2 inizieranno il prossimo 12 settembre e andranno avanti fino all'inizio del 2023.

Nel cast, oltre alla confermatissima Pilar Fogliati, dovrebbe arrivare proprio l'affascinante interprete di Vittorio ne Il Paradiso delle signore.

E, tenendo conto che le riprese di Cuori 2 si svolgeranno a Torino mentre quelle della soap di Rai 1 si svolgono a Roma, non si esclude che Vittorio possa uscire di scena in anticipo prima del finale della settima stagione.