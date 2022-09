Tra qualche mese, precisamente dicembre, diventerà mamma per la prima volta e non potrebbe essere più felice, ma a Claudia Dionigi vorrebbe ancora qualcosa nella sua vita per sentirsi soddisfatta al 100%. A farlo sapere è proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha scritto una lettera aperta, affidata alle pagine del settimanale DiPiù, al suo compagno Lorenzo Riccardi, invitandolo a riflettere sulla possibilità di diventare marito e moglie. Adesso che stanno per formare una famiglia con l'arrivo della piccolina, di cui non è ancora stato svelato il nome, secondo Claudia sarebbe il caso di formalizzare la loro unione.

La richiesta a Lorenzo Riccardi

Lorenzo è stato "messo alle strette" dalla compagna Claudia. Se finora l'ex tronista di Uomini e donne ha preferito sempre sviare il discorso "matrimonio", dicendosi convinto che l'arrivo di un erede è già sufficiente a rendere il legame solido e ufficiale, adesso dovrà dare una risposta definitiva alla fidanzata. Sulle pagine del settimanale la giovane, originaria di Latina, ha espresso formalmente il suo desiderio di convolare a nozze.

"Vorrei più stabilità per la nostra bambina" ha detto Claudia rivolgendosi direttamente a Lorenzo e svelando che secondo lui prima di arrivare all'altare sarebbe bene che la loro piccola crescesse. "Nostra figlia si merita una famiglia documentata anche sulla carta" ha poi aggiunto l'ex corteggiatrice, affermando che il loro amore merita di essere celebrato in un giorno speciale.

Claudia ha già ben in mente come vorrebbe che fosse il suo "giorno speciale".

Il matrimonio secondo Claudia

Claudia sogna un matrimonio sulla spiaggia magari in Puglia, terra che ha dato i natali a Lorenzo, circondata da amici e parenti tutti rigorosamente a piedi scalzi. Insomma, una vera celebrazione dei sentimenti condita da divertimento e musica.

Nel frattempo, tra un sogno e l'altro, Dionigi dovrà concretamente pensare all'arrivo della piccolina che porta in grembo, di cui ancora non è stato svelato il nome, ma la cui scelta potrebbe ricadere su Beatrice o Mariavittoria.

La cicogna dovrebbe bussare a casa Riccardi-Dionigi poco prima di Natale e questo rappresenta davvero il coronamento di un sogno per la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne.

Claudia e Lorenzo, dopo la scelta avvenuta al Castello in una serata fiabesca, non si sono più lasciati. Da allora sono andati a convivere a Milano e si sono affermati come influencer. Per un anno i due hanno cercato l'arrivo di un figlio e la notizia della gravidanza è giunta proprio quando la giovane pensava di avere problemi di fertilità. Ma adesso che sta per diventare padre, Lorenzo è avvertito: l'anello con tanto di proposta è atteso dalla dolce Claudia.