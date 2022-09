Sembravano una delle coppie più solide ed innamorate delle ultime edizioni di Uomini e donne ma alcuni gesti social hanno fatto dubitare i fan della loro relazione: a catalizzare l'attenzione del mondo del Gossip sono oggi Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. I due ad oggi sembrerebbero non vivere più sotto lo stesso tetto, sebbene avessero deciso di avviare una convivenza subito dopo la scelta avvenuta in maniera tutt'altro che canonica. I sentimenti reciproci fecero sì che entrambi trasgredissero alle regole del programma, vedendosi di sera senza le telecamere, ma cosa ne è adesso di un sentimento tanto forte?

IlVicolodelleNews ha fatto un'attenta ricostruzione della presunta crisi tra i due giovani: i dettagli fanno propendere per un allontanamento.

Dettagli social di un allontanamento

Era la metà di agosto quando i fan di Nicole e Ciprian hanno iniziato a notare alcuni strani spostamenti che interessavano la coppia. Durante una diretta Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto presente ai suoi follower che avrebbe lasciato la Puglia, terra della nonna dove si trovava con il fidanzato, per il giorno di Ferragosto. La coppia doveva rientrare a Roma per incontrare i cugini di Aftim ma solo quest'ultimo è effettivamente rientrato nella Capitale, mentre Andrea Nicole è rimasta in Puglia.

Le cose non sono andate meglio quando Nicole è tornata in città visto che nessuno dei due si è più mostrato sui social in compagnia dell'altro, anche se dalle storie condivise dagli amici che si trovavano con loro alle varie serate era ben chiaro che entrambi si trovavano nello stesso posto.

Non è tutto, pare che l'ex tronista sia tornata a vivere a Milano lasciando la casa che aveva preso con il fidanzato, anche se quest'ultimo l'ha accompagnata nel capoluogo lombardo come documenta una foto postata dalla mamma della Conte. Anche Roberta Giusti, amica di Nicole, ha fatto intendere sui social che non potrà vedersi con l'ex tronista visto che lei adesso abita di nuovo a Milano.

Andrea Nicole e Ciprian: cosa sarà successo tra i due?

Come mai Andrea Nicole ha deciso di allontanarsi dal fidanzato? E perché i due hanno improvvisamente smesso di mostrarsi insieme sui social? Chiaramente le risposte potrebbero essere molteplici per cui affrettarsi a dare risposte prive di fondamento non avrebbe senso ma è altrettanto evidente che un cambio di rotta c'è stato.

I diretti interessati continuano a tacere senza dare alcuna spiegazione ai loro numerosi fan. Sta di fatto che se la crisi venisse confermata si aggiungerebbe a quella che è già una lunga lista di coppie nate a Uomini e Donne che durante la calda estate 2022 si sono dette addio.