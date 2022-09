Dopo la crisi pare proprio che tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sia giunta la parola fine. Ad alimentare queste voci è stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, che nelle ultime ore ha affidato a Instagram una serie di esternazioni che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Senza mai nominare direttamente la compagna, Eugenio si è addirittura definito "schifato" da quello che ha vissuto negli ultimi giorni. Dopo due figli e un amore durato nove anni (era il 2013 quando lui scelse lei) è davvero la fine per una delle coppie più amate uscite dal dating show?

Fine dell'amore tra Eugenio e Francesca?

È trascorso quasi un mese da quando sul web sono iniziate a circolare la voce di una crisi riguardante la coppia formata da Eugenio e Francesca, nata sotto i riflettori di Uomini e donne. Alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano parlavano di un presunto tradimento di Colombo ai danni della compagna. Ma poco dopo è stata Francesca stessa a smentire tale chiacchiericcio. Tutto tornato alla normalità? Per niente: l'ex tronista ha affermato di attraversare un periodo poco felice con la madre dei suoi figli.

In quell'occasione sui social Eugenio, oltre a smentire le voci di tradimenti, ha anche aggiunto che entrambi si stavano prendendo del tempo per capire cosa stesse accadendo al loro amore.

Ma evidentemente, nonostante i tentativi di recupero, qualcosa ha fatto precipitare ulteriormente lo "stato di salute" della coppia. Un paio di giorni fa Francesca ha chiesto ai follower di non fare troppo domande per la sua assenza dai social, affermando che non stava vivendo un periodo facile. Ma è stato Eugenio che, senza andare troppo per il sottile, ha messo in chiaro il suo pensiero, usando parole durissime nei confronti della Del Taglia.

Lo sfogo di Eugenio

"Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da tre giorni mi sono reso conto di essere stato anni con una persona che non mi meritava", ha scritto Eugenio, sottolineando di essersi sentito preso in giro. "Esiste il karma… Sono veramente schifato", ha concluso il suo sfogo Colombo.

Dalle parole di Eugenio pare non esserci possibilità di recupero per l'amore con l'ex corteggiatrice e dire che fino a pochissimo tempo fa i due parlavano di nozze.

I figli Brando e Zeno sembravano aver dato il collante giusto ai due giovani, ma qualcosa ha fatto precipitare la situazione. Chissà se i diretti interessati adesso prenderanno la parola per raccontare ai fan cosa è accaduto: in molti infatti si chiedono come un amore e una passione così forte possano finire in maniera così negativa.