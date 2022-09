Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 19 a venerdì 23 settembre, un personaggio misterioso attenterà alla vita di Marina e Roberta e la polizia attiverà le indagini per capire chi possa essere l'autore. Inoltre Niko e Micaela cercheranno entrambi di far valere le loro ragioni, mentre Viola sarà ancora turbata dopo l'attentato in cui poi ha perso la vita Susanna.

La polizia avvia delle indagini per capire chi può aver attentato alla vita di Marina e Roberto

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 19 settembre, Roberto e Marina avranno paura e si chiederanno chi possa aver attentato alla loro vita. Intanto sarà il giorno di San Gennaro, patrono di Napoli e sarà l'occasione ideale per far stare insieme Michele e Fabiana. A osservarli ci sarà Guido.

Mariella starà vicino a Sasà. Quest'ultimo è certo che Sarti non abbia mai provato nulla nei suoi confronti. Qualcuno però potrebbe fraintendere la loro particolare unione.

Nell'episodio di martedì 20 settembre, i coinquilini di Palazzo Palladini si mostreranno solidali nei riguardi della Giordano e di Ferri.

La polizia invece avvierà delle indagini per scoprire se qualcuno possa avercela con i due fino al punto da volerli uccidere. In tutto questo Viola rifletterà se accettare o meno l'offerta di insegnare nella stessa scuola di Bianca. Mariella invece, dopo quanto successo con Castrese, assumerà una scelta per dare un contributo al suo amico Cerry.

Viola non riesce a dimenticare l'attentato che ha portato alla morte di Susanna

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 21 settembre, Viola sarà contenta di tornare finalmente a lavorare nel mondo scolastico. La donna però non riuscirà a dimenticare quanto successo il giorno dell'attentato. Infatti il periodo trascorso in ospedale e il successivo decesso di Susanna non è ancora riuscita a superarlo.

Nella puntata di giovedì 22 settembre, a causa delle investigazioni portate avanti dalla polizia dopo il tentato omicidio su Marina e Roberto, Raffaele avrà un momento di riflessione personale. Nel frattempo Niko opterà, solo ed esclusivamente per il bene di Jimmy, di assumere un atteggiamento più tranquillo nei confronti di Micaela. Quest'ultima però farà qualcosa che porterà l'avvocato Poggi a mutare l'orientamento iniziale.

Ornella tenta di far riconciliare Eugenio e Viola

In base agli spoiler di venerdì 23 settembre, Ornella penserà a un modo per far riconciliare Eugenio e Viola e deciderà di organizzare una cena. Intanto Niko sarà mosso da profondo rancore contro Micaela, non comprendendo che questo eccessivo nervosismo ha portato grande turbamento in Jimmy. Infine Michele e Fabiana saranno sempre più uniti, ma la donna dovrà andare via molto presto dalla città.