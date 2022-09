Interessanti colpi di scena avverranno in occasione delle prossime puntate di Un altro domani, in onda a breve in prima visione tv. Gli spoiler spagnoli della soap opera di Canale 5 svelano che Francisco Villanueva metterà sotto interrogatorio sua figlia Carmen appreso il suo segreto.

Un altro domani, anticipazioni: Kiros arrestato dopo aver salvato Carmen

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le nuove puntate in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5 annunciano che Francisco farà una scoperta molto particolare su sua figlia.

Tutto inizierà quando Carmen non sopporterà l’idea di aver perso Kiros per sempre. Inoltre, la protagonista vedrà il suo matrimonio con Victor sempre più vicino, tanto da affogare la rabbia al Rio Club, dove inizierà a bere più del dovuto. Al termine di una di queste sere, la giovane Villanueva farà la conoscenza di un benestante, che dopo essere stato rifiutato tenterà di farle violenza. Kiros, a questo punto, salverà la ragazza, con conseguenze inaspettate.

Un fotografo scatterà delle fotografie a Carmen ed il rampollo da usarle per estorcere una cospicua somma di denaro, se non vuole che vengono fatte vedere a Victor. Tristan, a questo punto, chiederà altri soldi una volta ottenuti quegli pattuiti.

Alla fine, Kiros cercherà di mettere le mani sui negativi, se il ricattatore non lo accusasse di furto, tanto da farlo arrestare. Una detenzione, che fortunatamente durerà poco grazie all’interessamento di Francisco.

Ventura trova a Nsue un posto di lavoro in Camerum

Una situazione, che si complicherà ancora di più quando Victor sospenderà Kiros dal lavoro per una settimana per via dello scandalo procurato con il suo arresto.

Dalle trame di Un altro domani si evince che il ragazzo deciderà di non tornare più in fabbrica, stufo di essere trattato male dai padroni.

Per questo motivo, Carmen aiuterà l’amato in questo senso, chiedendo l’intervento di suo suocero Ventura. Tuttavia, Velez de Guevara Senior troverà a Nsue un posto in Camerum. Un’eventualità, che però non piacerà affatto alla giovane Villanueva visto che il suo amato sembrerà deciso ad accettare la proposta e rifarsi una vita altrove dato l’impossibilità della loro storia d’amore.

Francisco scope che sua figlia non ama Victor ma un altro

Ma i problemi non saranno finiti qui visto che Tristan invierà le foto compromettenti a Victor. Carmen, a questo punto, racconterà al promesso sposo che Kiros l’ha salvata da una violenza certa da parte di un borghese. Non contenta, la protagonista dovrà vedersela con l’interrogatorio da parte di Francisco, che aveva origliato un dialogo con Enoa dove aveva scoperto che sua figlia non amava Victor ma bensì un altro uomo.

La giovane Villanueva, ormai con le spalle al muro, ammetterà di amare un’altra persona, anche se gli prometterà di avere intenzione di sposare il figlio di Ventura. Una faccenda, che avrà altri sviluppi quando il giovane Velez de Guevara pregherà Kiros di tornare a lavorare in fabbrica dopo averlo ringraziato per aver salvato la sua fidanzata.