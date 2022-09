Tanti colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Un altro domani, che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi italiani. Le trame della soap opera, ambientata In Spagna, segnalano che Carmen Villanueva pregherà suo papà Francisco di aiutare Kiros, in arresto a causa sua.

Un altro domani, anticipazioni: Carmen viene ricattata da Tristan

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv annunciano momenti difficili per Kiros.

Tutto avrà inizio quando Carmen non accetterà di sposare Victor Velez de Guevara. Pertanto, la protagonista inizierà a bere più del dovuto e trascorrere alcune notti al club Rio Muni.

In questa occasione, Carmen farà la conoscenza di un borghese che la coinvolgerà in un bagno nella fontana della piazza. Il giovane, a questo punto, cercherà di abusare di lei per poi essere fotografata da Tristan, il quale penserà di usare gli scatti per ricattarla. Alla fine, l’uomo chiederà alla giovane Villanueva una cospicua somma di denaro per non mostrare i fotogrammi a Victor.

Kiros arrestato dopo essere stato accusato di furto

Nelle nuove puntate di Un altro domani, Carmen non potrà fare altro che accettare il ricatto di Tristan, finendo per pagarlo. Peccato, che il fotografo non rispetti il patto pattuito, tanto da spedire ugualmente le foto a Victor in quanto vuole ricavarne sempre più soldi.

La figlia di Francisco, a questo punto, chiederà a Kiros di aiutarla a rintracciare il ricattatore. Ed ecco, che il dipendente della fabbrica cercherà di avvicinarsi a Tristan per mettere le mani sui negativi, se poi non venisse accusato di furto. Per questo motivo, Carmen non potrà evitare che il ragazzo venga arrestato sotto gli occhi di tutta Rio Muni.

Francisco accetta di aiutare la figlia a far uscire il dipendente dal carcere

In seguito, la protagonista si recherà subito da suo padre Francisco per chiedergli di aiutarla a far uscire Kiros il prima possibile dal carcere, non sopportando di vederlo lì dentro a casa sua. Tuttavia, Carmen non racconterà all’uomo di essere sotto ricatto.

Fortunatamente il signor Villanueva accetterà di assecondare la richiesta della figlia senza rimostranze. Neanche a dirlo, la ragazza salterà di gioia quando Kiros verrà scarcerato il giorno successivo. Dall’altra parte, Victor temerà che l’ultimo problema del dipendente rovini la reputazione della fabbrica. Per questo motivo, l’uomo ordinerà al rivale di prendersi una pausa dal lavoro finché le acque non si saranno calmate.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che lo sceneggiato iberico è in onda ogni giorno dalle ore 16:50 su Canale 5.