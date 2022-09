Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste per l'autunno 2022 rivelano che per Viola continueranno i momenti di grande difficoltà.

La donna si è da poco ripresa dopo quel terribile attentato che ha segnato e scosso profondamente la sua vita familiare.

Sebbene Viola sia riuscita a salvarsi, la sua amica Susanna non ce l'ha fatta ed è morta a causa dei colpi di pistola di Lello Valsano che, in realtà, voleva colpire la moglie di Eugenio Nicotera. Un momento difficile per Viola che, nei nuovi episodi della soap opera, si ritroverà in piena crisi col marito.

Viola in crisi col marito: anticipazioni Un posto al sole autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste per il 2022 su Rai 3, rivelano che per Viola non sono finiti i momenti di difficoltà.

Per la donna non sarà facile accettare la drammaticità di quello che è accaduto, dopo che la sua amica Susanna è morta per i colpi di arma da fuoco di Lello Valsano che, in realtà, erano indirizzati alla stessa Viola.

A svelare un po' di spoiler su quello che accadrà a partire dalle puntate di fine settembre della soap opera serale di Rai 3, è stata proprio l'attrice Ilenia Lazzarin che assieme al suo collega Patrizio Rispo, aveva pubblicato qualche pagina di troppo del copione legato alle prossime puntate.

Viola sul piede di guerra con Eugenio: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

In quegli spezzoni, infatti, emergeva che nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del 2022, per Viola ci sarebbero stati dei nuovi momenti di tensione.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Viola si ritroverà in guerra con suo marito Eugenio: dopo l'attentato che poteva costarle caro, la donna cambierà atteggiamento nei confronti del padre di suo figlio al punto che i due si ritroveranno in piena e profonda crisi.

Una situazione coniugale decisamente allarmante, la quale finirà per preoccupare anche lo stesso Raffaele, che proverà a capire cosa sta accadendo tra Viola e suo marito.

Viola potrebbe ritrovarsi in pericolo nelle nuove puntate di Un posto al sole

E, sempre nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del 2022, Viola potrebbe anche maturare la decisione di andare via di casa assieme a suo figlio Antonio, per trasferirsi a Palazzo Palladini e tornare così a vivere sotto lo stesso tetto di sua mamma.

Insomma, un momento particolarmente delicato per Viola e non si esclude che la donna possa non essere ancora del tutto fuori pericolo e lontana dal mirino di Lello Valsano.

"Salva per un pelo...o succederà qualcos'altro?", è ciò che recentemente Ilenia Lazzarin ha scritto sui social commentando gli ultimi avvenimenti che l'hanno riguardata. Possibile che Viola si ritroverà di nuovo in pericolo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questo autunno.