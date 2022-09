Intervistato a due settimane dal via, Alfonso Signorini ha parlato a lungo del Grande Fratello Vip e di quello che sarà proposto ai telespettatori a partire dal 19 settembre. I 24 concorrenti non saranno svelati prima dell'esordio in tv, mentre è stato confermato il doppio appuntamento in diretta al lunedì e al giovedì sera. La durata del reality, invece, dipenderà dal gradimento del pubblico: se gli ascolti saranno soddisfacenti, la settima potrebbe essere l'edizione più lunga della storia del format di Canale 5.

Aggiornamenti sulla programmazione del Grande Fratello Vip

Manca pochissimo all'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, infatti, darà il via alla nuova stagione del reality Mediaset il 19 settembre prossimo.

Una novità importante che gli addetti ai lavori hanno deciso di apportare al regolamento della trasmissione, riguarda lo svelamento del cast. A differenza del passato, infatti, quest'anno i concorrenti non saranno presentati in anteprima, né sulla copertina di una rivista di Gossip né in qualche format televisivo: tutti e 24 i nuovi vipponi saranno ufficializzati nel corso delle prime due dirette, previste per lunedì 19 e giovedì 22 settembre.

Il presentatore ha fatto sapere che la sua intenzione e quella degli autori è quella di regalare sin da subito colpi di scena ai telespettatori, in modo che la curiosità li spinga a guardare il programma dal debutto.

Le novità sulla casa del Grande Fratello Vip

Visto che sui concorrenti non intende dire quasi nulla fino alla prima puntata, Signorini si è sbilanciato su altri aspetti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Il conduttore, ad esempio, ha confermato alla stampa che anche quest'anno il reality-show andrà in onda due sere a settimana: il doppio appuntamento in prime time, dunque, è fissato per ogni lunedì e giovedì a partire dalle ore 21:30 circa.

Rispetto alle passate stagioni, la settima farà compagnia ai telespettatori non più il venerdì ma il giorno prima. Questo spostamento fa felice Alfonso, che è certo di poter acquisire un pubblico più giovane, quello che nel weekend esce e non guarda la tv.

La casa di Cinecittà è stata rinnovata e ingrandita, anche perché dovrà accogliere oltre 20 personaggi famosi solamente nelle prime due puntate.

Voci ancora tutte da verificare, però, sostengono che quest'anno potrebbero complessivamente essere più di 40 i protagonisti che varcheranno la soglia della porta rossa nel corso degli svariati mesi di programmazione del format.

Le aspettative degli autori del Grande Fratello Vip

Un punto sul quale Alfonso ha voluto fare chiarezza prima del debutto è quello sulla durata complessiva del Grande Fratello Vip 7.

Il conduttore ha fatto sapere che non si sa ancora quanto andrà avanti il reality-show quest'anno, perché tutto dipenderà dal gradimento che il pubblico manifesterà nei primi mesi di programmazione.

Qualora gli ascolti dovessero soddisfare la rete ed essere in linea con quelli delle precedenti stagioni, la trasmissione sarà prolungata di tanto e non è escluso che la finalissima possa slittare a maggio/giugno 2023.

"Pier Silvio Berlusconi ha detto che si augura che questa sia l'edizione più lunga di sempre. Anche se apprezzo le sue parole, bisogna farei i conti col parere dei telespettatori", ha puntualizzato Signorini in una recente intervista.

Ad oggi, dunque, non si sa ancora quanto durerà il GF Vip 7: i 24 personaggi famosi che tra il 19 e il 22 settembre entreranno nella casa più spiata d'Italia, probabilmente lo faranno senza sapere quando è prevista la proclamazione del vincitore.