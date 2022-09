Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 12 a venerdì 16 settembre ci saranno novità importanti e colpi di scena per alcuni protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Chiara Petrone si troverà a Capo Verde e Nunzio deciderà di raggiungerla e Franco sarà sconvolto per la decisione di suo figlio. Nel frattempo, Alberto chiederà a Clara di convivere.

Un posto al sole, anticipazioni al 16/9: Chiara vive a Capo Verde

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, andate in onda in televisione prima della pausa estiva, Chiara aveva deciso di scappare all'estero, per non essere arrestato con l'accusa di omicidio stradale, avendo causato la morte di suo padre Giancarlo.

La giovane Petrone, per non finire dietro le sbarre, aveva pianificato la fuga con il suo fidanzato Nunzio. Per non essere trovati dalle forze dell'ordine, la decisione di cambiare identità, grazie ai passaporti falsi, che avevano ottenuto grazie a Franco Boschi. All'ultimo momento, però, Chiara aveva fatto perdere le sue tracce ed era partita da sola per una località ignota. Cammarota, a quel punto, aveva chiesto aiuto a un detective e lo aveva pagato profumatamente, per rintracciare la sua fidanzata. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che arriverà sul piccolo schermo fino al 16 settembre, rivelano che Chiara si troverà a Capo Verde.

Un posto al sole, trame al 16/9: Nunzio sa che Chiara è a Capo Verde e corre da lei

A quel punto, venuto a sapere che Chiara vive a Capo Verde, Nunzio lascerà Napoli per raggiungerla . Franco non prenderà bene la decisione di suo figlio e sarà sconvolto. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda fino a venerdì 16 settembre, forniscono dettagli in più sullo stato d'animo di Boschi.

A tal proposito, il papà di Cammarota sarà così sconvolto per la partenza di suo figlio, che sfogherà la sua rabbia contro Roberto Ferri. Purtroppo, però, al momento non sono emerse informazioni maggiori su quanto accadrà fra l'imprenditore e il marito di Angela e quale sarà la causa scatenante del diverbio fra i due uomini.

Un posto al sole, puntate al 16/9: Alberto chiede a Clara di convivere

Nel frattempo, durante gli episodi che verranno trasmessi in televisione fino al 16 settembre, ci sarà un'importante novità per Alberto. L'avvocato si sentirà pronto per convivere con Clara e proporrà alla madre di suo figlio di tornare a casa insieme a lui. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Palladini e Curcio avevano vissuto sotto lo stesso tetto, ma le cose non erano andate per il verso giusto. Negli episodi della soap partenopea, i genitori di Federico erano riusciti a superare i problemi di un tempo, avendo un rapporto più civile, mettendo da parte le divergenze passate. Inoltre, Palladini aveva sostenuto la sua ex compagna, sia quando è morto suo padre, sia quando ha sostenuto l'esame di maturità.

Le anticipazioni non rivelano dettagli sulle modalità che sceglierà Alberto, per convincere Clara. Inoltre, attualmente, non è chiaro se la mamma del piccolo Federico accetterà la proposta dell'avvocato, o se preferirà vivere da sola con suo figlio e continuare a mantenere la sua indipendenza.