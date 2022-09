Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 12 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Franco Boschi sarà sconvolto per la partenza di Nunzio e sfogherà la sua rabbia contro Roberto Ferri. Inoltre, durante la puntata, verranno trattate le vicende di Chiara, che si troverà a Capo Verde, mentre Alberto chiederà a Clara di convivere.

Un posto al sole, anticipazioni 12 settembre: Franco Boschi e Roberto ai ferri corti

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Boschi e Ferri avevano messo da parte le divergenze di un tempo.

L'imprenditore nutriva stima e riconoscenza nei confronti del marito di Angela , perché il papà di Bianca aveva salvato dai guai Roberto, in diverse occasioni. Inoltre, Franco aveva dimostrato fedeltà al papà di Filippo, al punto che il capo dei Cantieri, per riconoscenza verso Boschi, aveva assunto Nunzio nella sua azienda. Nell'episodio che verrà trasmesso in televisione nella serata del 12 settembre, però, le cose cambieranno. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Franco sarà nervoso per la partenza di suo figlio e sfogherà la sua rabbia contro Roberto. Attualmente, non è trapelato nessun indizio sulle modalità dello scontro fra i due uomini e non è chiaro se, di fronte al nervosismo di Boschi, Ferri reagirà o se starà in silenzio.

Un posto al sole, trama 12 settembre: Franco è nervoso per colpa di Nunzio

L'unica cosa certa, al momento, è che Franco sarà agitato e sconvolto a causa di Nunzio. Boschi, infatti, verrà a sapere che Cammarota è riuscito a scoprire dove si trova Chiara e, pertanto, il figlio di Katia lascerà Napoli per raggiungere la sua amata a Capo Verde.

Mentre il cuoco di Caffè Vulcano si recherà all'estero per ricongiungersi con la sua amata, Franco resterà nel capoluogo campano, a rimuginare su quanto accaduto a suo figlio. Le anticipazioni di Un posto al sole non rivelano dettagli in più su quello che accadrà fra padre e figlio e se, alla fine, il marito di Angela perdonerà Nunzio per la decisione presa, o se ci sarà uno scontro anche fra di loro.

Un posto al sole, episodio 12 settembre: Alberto chiede a Clara di convivere

Nel frattempo, nella puntata di Un posto al sole del 12 settembre ci sarà un'importante novità per Alberto. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che l'avvocato chiederà a Clara di convivere. Nell'ultimo periodo, complici anche alcuni avvenimenti accaduti nella vita di Curcio, fra i quali l'avere superato l'esame di maturità e la morte di suo padre, la si era avvicinata. Palladini, recentemente, era stato molto vicino alla sua ex compagna e madre di suo figlio, mentre stava studiando per prendere il diploma. Inoltre, Alberto era stato vicino a Clara anche nei drammatici momenti in cui aveva ricevuto una lettera dal carcere, da parte di Tregara e quando suo padre era morto.

Al momento, però, non sono trapelati ulteriori dettagli in merito a come reagirà la mamma del piccolo Federico e se sia intenzionata a riunire la famiglia, iniziando una convivenza con il suo ex fidanzato.